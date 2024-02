El calvario de elegir entre la comida para su familia o su remedio: "Hay días en los que..."

Embed

"No aguanto más, mis piernas no me responden. Hay días en los que no me puedo parar y, la verdad, me asusta", expresó la mujer en diálogo con A24.

Y agregó: "Vine con la esperanza de que me puedan dar la medicación para calmar el dolor, pero me dijeron que 'no' porque soy del partido de Ezeiza".

La única sugerencia que recibió Claudia es que las consiga en su municipio. "Tengo entendido que ahí no están las ampollas (cada una tiene un costo de 9 mil pesos)", contó.

La mujer se dedica a la elaboración y venta de comida para mantener a tres hijos de los siete que tiene y también a un nieto. El consumo de su trabajo con el que "se la rebusca" bajó considerablemente y ahora pelea a diario para que nada falta en la mesa familiar.

"No quiero volver al comedor al cual fui durante muchos años. Mis hijos no se llenaban", se lamentó.

"Hoy no desayuné. Tengo que pensar si compro la comida o el medicamento, voy a elegir la comida siempre. Tengo que seguir por mi familia", indicó.

Sobre el final de la entrevista, la mujer conmovió con su historia al contar que el nieto que cría fue producto del abuso que su expareja cometió con su hija. "Estoy a cargo porque ella me odia", reconoció.

Cómo ayudar a la mujer que no puede comprar el remedio

Por último, en A24 se difundió el alias de Mercado Pago con el que se puede ayudar económicamente a la mujer: Alias claudiazoto.

En A24 también se difundió un reciente informe de GPS, conducido por Rolando Graña, en el que pacientes oncológicos exponen sus problemática de conseguir los remedios para sus tratamientos.