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El clima en Buenos Aires: qué se espera para este domingo y cómo seguirá el tiempo en la semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada agradable para este domingo en el AMBA, con una máxima de 18 grados. Sin embargo, las temperaturas bajarán durante los próximos días y el jueves será la jornada más fresca.

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El clima en Buenos Aires: qué se espera para este domingo y cómo seguirá el tiempo en la semana

El clima en Buenos Aires: qué se espera para este domingo y cómo seguirá el tiempo en la semana

Para este domingo 30 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada agradable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque con un aumento progresivo de la nubosidad.

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El día comenzará con cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana. Durante la tarde, las condiciones pasarán a parcialmente nubladas, mientras que hacia la noche se espera un cielo mayormente cubierto.

En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 18 grados, por lo que será una jornada con marcas térmicas agradables para el cierre del fin de semana.

Cómo seguirá el clima durante la semana en Buenos Aires

El comienzo de septiembre traerá un descenso de las temperaturas, especialmente durante las primeras horas del día. Según el pronóstico extendido del SMN, así estará el tiempo en el AMBA:

Lunes: el cielo estará entre mayor y parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana. Por la tarde, la nubosidad comenzará a disminuir y la noche terminará con cielo ligeramente nublado. Las temperaturas estarán entre 11 y 19 grados.

Martes: se espera una jornada con cielo algo nublado y un descenso de la temperatura mínima. Las marcas térmicas oscilarán entre 8 y 18 grados.

Miércoles: la nubosidad volverá a aumentar y se prevé cielo mayormente nublado durante gran parte del día. La temperatura mínima será de 10 grados, mientras que la máxima llegará a 18 grados.

Jueves: será el día más fresco de la semana. El cielo estará entre mayor y parcialmente nublado y las temperaturas bajarán, con una mínima de 8 grados y una máxima de 16 grados.

Viernes: hacia el final de la semana se espera una mejora en las temperaturas. El cielo estará parcialmente nublado y las marcas térmicas se ubicarán entre 10 y 20 grados.

De esta manera, el cierre de agosto tendrá temperaturas agradables, pero el comienzo de septiembre estará marcado por un descenso térmico, con el jueves como el día más frío de la semana y un repunte de las temperaturas previsto para el viernes.

En pocas palabras

  • Domingo agradable: El AMBA tendrá una máxima de 18 grados con nubosidad variable.
  • Inicio de septiembre: Las temperaturas descenderán, marcando el inicio de un período más fresco.
  • Jueves, el más frío: Se espera la jornada más fresca de la semana con 8 grados de mínima.
Resumen generado por Thinkindot AI
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