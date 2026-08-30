El clima en Buenos Aires: qué se espera para este domingo y cómo seguirá el tiempo en la semana

Lunes: el cielo estará entre mayor y parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana. Por la tarde, la nubosidad comenzará a disminuir y la noche terminará con cielo ligeramente nublado. Las temperaturas estarán entre 11 y 19 grados.

Martes: se espera una jornada con cielo algo nublado y un descenso de la temperatura mínima. Las marcas térmicas oscilarán entre 8 y 18 grados.

Miércoles: la nubosidad volverá a aumentar y se prevé cielo mayormente nublado durante gran parte del día. La temperatura mínima será de 10 grados, mientras que la máxima llegará a 18 grados.

Jueves: será el día más fresco de la semana. El cielo estará entre mayor y parcialmente nublado y las temperaturas bajarán, con una mínima de 8 grados y una máxima de 16 grados.

Viernes: hacia el final de la semana se espera una mejora en las temperaturas. El cielo estará parcialmente nublado y las marcas térmicas se ubicarán entre 10 y 20 grados.

De esta manera, el cierre de agosto tendrá temperaturas agradables, pero el comienzo de septiembre estará marcado por un descenso térmico, con el jueves como el día más frío de la semana y un repunte de las temperaturas previsto para el viernes.