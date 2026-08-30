Revelaron el lado más terrible de la mamá de Tini que involucra a Maru Botana: "Estaba celosa"

“Cuando éramos todos compañeros de trabajo, ella venía porque era la esposa de él”, recordó. Y sobre el trato que mantenían, agregó: “Siempre fue muy distante. Yo no tuve mucho trato con ella, solo tuve más trato con Alejandro. Y sé que hubo algunos conflictos de ella con otras personas”.

Las declaraciones despertaron inmediatamente la curiosidad de Ángel de Brito, quien quiso conocer más detalles sobre aquellos supuestos enfrentamientos.

Fue entonces cuando Pepe Ochoa aseguró haber recibido información sobre lo que sucedía detrás de cámara en aquella época y lanzó fuertes versiones sobre la madre de Tini.

“Para Mariana Stoessel, en ese momento, todas las mujeres del programa (…) eran todas unas put$%”, afirmó Ochoa al reproducir lo que, según dijo, le habían contado.

El panelista fue todavía más lejos y sostuvo que la presencia de Mariana en Telefe habría estado relacionada con los celos que sentía por su marido. “Ella iba mucho al canal porque quería cercar a Alejandro”, señaló.

Además, Ochoa relató un supuesto episodio con la esposa de Claudio Villarruel, por entonces una de las figuras de mayor peso dentro de Telefe. Según su versión, Mariana habría intentado acercarse a ella, aunque la relación no habría prosperado.

La mamá de Tini estaba celosa de Maru Botana

“Me dicen que en ese momento ella era insufrible”, lanzó. Ochoa también describió el carácter que, según sus fuentes, tenía Muzlera por aquellos años: “Ella es mal llevada”, aseguró antes de referirse a los círculos sociales con los que supuestamente buscaba relacionarse.

Hacia el final, Ángel de Brito sumó otro dato que llamó la atención de todos. “¿Sabés de quién estaba celosa también?”, preguntó.

Acto seguido, el conductor hizo referencia a “una conductora muy importante del canal que cocinaba y patinaba”, una descripción que apuntaría a Maru Botana.

De esta manera, mientras continúa la polémica alrededor del patrimonio y las empresas vinculadas a Tini Stoessel y su familia, nuevas versiones sobre el pasado de sus padres comenzaron a salir a la luz y volvieron a poner a Mariana Muzlera en el centro de la escena.