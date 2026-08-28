Desesperada búsqueda de un joven de 18 años en Palermo: fue a ver el eclipse y no volvió

La preocupación aumentó cuando la familia revisó la habitación del joven y encontró dos cartas debajo de la almohada de su cama. Desde entonces, sus familiares y amigos intentan reconstruir sus últimos movimientos para determinar dónde podría encontrarse.

Franco dejó dos cartas debajo de su almohada y un posteo de despedida en redes. (Foto: gentileza.)

Cómo estaba vestido Franco cuando fue visto por última vez

Según confirmó Carlos, Franco salió de su casa llevando una mochila y su DNI.

Al momento de ser visto por última vez vestía:

Pantalón de vestir negro.

Suéter negro.

La familia ya realizó la denuncia por su desaparición en la Comisaría Vecinal 2-B, ubicada en Charcas y Tomás M. de Anchorena, en la Ciudad de Buenos Aires.

La búsqueda permanece activa y sus allegados solicitan colaboración para obtener cualquier información que permita reconstruir el recorrido que realizó después de acompañar a su amigo hasta la parada de colectivo frente al MALBA.

Dónde comunicarse si hay información sobre Franco

Quienes tengan información que pueda ayudar a determinar el paradero de Franco Krikor Alderete Tchobanian pueden comunicarse al teléfono difundido por la familia: 11-6535-8656.

Cualquier dato sobre dónde fue visto o sobre sus movimientos posteriores puede resultar relevante para la búsqueda.