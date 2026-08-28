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Desesperada búsqueda de un joven de 18 años en Palermo: fue a ver el eclipse y no volvió

El joven fue a ver el eclipse en el puente peatonal de la Facultad de Derecho después de comer. Luego, acompañó al amigo a la parada de colectivo frente al MALBA y no regresó.

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Desesperada búsqueda de un joven de 18 años en Palermo. (Foto: redes sociales)

Desesperada búsqueda de un joven de 18 años en Palermo. (Foto: redes sociales)

La familia de Franco Krikor Alderete Tchobanian inició una intensa búsqueda para encontrar al joven de 18 años, de quien no tienen noticias desde que salió a ver el eclipse en la zona de la Facultad de Derecho, en la Ciudad de Buenos Aires. Antes de desaparecer, mantuvo contacto con su familia hasta la madrugada y posteriormente su teléfono quedó apagado.

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Crece la angustia por la desaparición de una joven. (Foto: redes sociales)

Carlos, su padre del corazón, contó a este medio que Franco había ido después de comer hasta el puente peatonal ubicado en inmediaciones de la Facultad de Derecho para observar el eclipse. Más tarde acompañó a un amigo hasta una parada de colectivo situada frente al MALBA y desde allí debía regresar a su casa, ubicada en la zona de Santa Fe y Paraná. Sin embargo, nunca llegó.

“Nosotros estuvimos mandándonos mensajes hasta la 1:20 de la mañana y después no tenemos más información. El teléfono de Franco está apagado”, explicó Carlos.

Franco Krikor Alderete Tchobanian desapareci&oacute; en la madrugada de este viernes. (Foto: gentileza.)

Franco Krikor Alderete Tchobanian desapareció en la madrugada de este viernes. (Foto: gentileza.)

El posteo que alertó a la familia de Franco Alderete Tchobanian

Los padres del joven se fueron a dormir porque creían que Franco regresaría a su casa durante la madrugada. Sin embargo, horas más tarde recibieron un llamado que encendió todas las alarmas. “Nos despertó una amiga de él que vio un posteo suyo despidiéndose en redes sociales. Ahí empezamos la búsqueda”, relató Carlos.

La preocupación aumentó cuando la familia revisó la habitación del joven y encontró dos cartas debajo de la almohada de su cama. Desde entonces, sus familiares y amigos intentan reconstruir sus últimos movimientos para determinar dónde podría encontrarse.

Franco dej&oacute; dos cartas debajo de su almohada y un posteo de despedida en redes. (Foto: gentileza.)

Franco dejó dos cartas debajo de su almohada y un posteo de despedida en redes. (Foto: gentileza.)

Cómo estaba vestido Franco cuando fue visto por última vez

Según confirmó Carlos, Franco salió de su casa llevando una mochila y su DNI.

Al momento de ser visto por última vez vestía:

  • Pantalón de vestir negro.
  • Suéter negro.

La familia ya realizó la denuncia por su desaparición en la Comisaría Vecinal 2-B, ubicada en Charcas y Tomás M. de Anchorena, en la Ciudad de Buenos Aires.

La búsqueda permanece activa y sus allegados solicitan colaboración para obtener cualquier información que permita reconstruir el recorrido que realizó después de acompañar a su amigo hasta la parada de colectivo frente al MALBA.

Dónde comunicarse si hay información sobre Franco

Quienes tengan información que pueda ayudar a determinar el paradero de Franco Krikor Alderete Tchobanian pueden comunicarse al teléfono difundido por la familia: 11-6535-8656.

Cualquier dato sobre dónde fue visto o sobre sus movimientos posteriores puede resultar relevante para la búsqueda.

En pocas palabras

  • Búsqueda familiar: Familiares buscan a Franco Krikor Alderete Tchobanian, desaparecido tras ver el eclipse.
  • Último contacto: Fue visto por última vez cerca de la Facultad de Derecho y el MALBA; su teléfono está apagado.
  • Alerta de redes: El hallazgo de cartas y un posteo de despedida activaron la búsqueda intensiva.
Resumen generado por Thinkindot AI
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