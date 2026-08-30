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Messi volvió a hacer historia: cuatro goles y a solo dos del récord mundial de tiro libre

Lionel Messi volvió a ser la gran figura del Inter Miami: marcó cuatro goles, dio una asistencia y protagonizó una espectacular jugada individual en el 7-1 ante Montreal. Además, alcanzó los 74 goles de tiro libre y quedó a solo dos del récord histórico.

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Messi volvió a hacer historia: cuatro goles y a solo dos del récord mundial de tiro libre

Messi volvió a hacer historia: cuatro goles y a solo dos del récord mundial de tiro libre

Lionel Messi volvió a ofrecer una actuación descomunal en la MLS. El capitán argentino marcó cuatro goles y dio una asistencia en la aplastante victoria del Inter Miami por 7-1 ante Montreal, en una noche que también quedó marcada por un nuevo récord en su carrera.

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El rosarino convirtió dos de sus tantos de tiro libre y llegó a 74 goles de pelota parada en su carrera profesional, una cifra que lo ubica entre los máximos especialistas de la historia.

Con esta marca, Messi quedó a apenas dos goles del récord mundial, que ostenta el brasileño Marcelinho Carioca. De esta manera, el argentino continúa recortando distancias en una estadística que durante años tuvo a grandes especialistas brasileños como protagonistas.

Además de sus dos golazos de tiro libre, Messi completó su actuación con otros dos tantos y una asistencia para Luis Suárez. También protagonizó una espectacular acción individual en la que dejó en el camino a tres defensores, una gambeta que rápidamente fue comparada con algunas de las históricas jugadas de Diego Maradona.

Messi, cada vez más cerca del récord de tiro libre

Con sus dos conquistas de pelota parada ante Montreal, Messi alcanzó los 74 goles de tiro libre y se consolidó en el segundo lugar de la tabla histórica, según los registros difundidos.

El argentino también amplió su ventaja sobre Diego Maradona, que convirtió 61 goles de tiro libre durante su carrera. Cristiano Ronaldo, por su parte, aparece entre los máximos goleadores de esta especialidad.

Para Messi, además, se trató de la cuarta vez que consigue marcar dos goles de tiro libre en un mismo partido. Las anteriores fueron ante Sevilla, en la Supercopa de Europa de 2015; Espanyol, por la Liga de España en 2018; y Celta de Vigo, en 2019.

Con los cuatro tantos convertidos ante Montreal, el delantero argentino también alcanzó los 927 goles en el profesionalismo.

Cómo quedó Messi en la tabla histórica de goles de tiro libre

  • Marcelinho Carioca (Brasil): 78
  • Lionel Messi (Argentina): 74
  • Jair Rosa Pinto (Brasil): 74
  • Roberto Dinamite (Brasil): 73
  • Juninho Pernambucano (Brasil): 72
  • Marcos Assunção (Brasil): 68
  • Siniša Mihajlovi (Serbia): 67
  • Jorge Aravena (Chile): 65
  • Cristiano Ronaldo (Portugal): 64
  • Zico (Brasil): 62

El récord está cada vez más cerca: Messi necesita apenas cuatro goles de tiro libre para convertirse en el máximo goleador histórico de esta especialidad, de acuerdo con esta clasificación.

En pocas palabras

  • Messi histórico: El astro argentino marcó cuatro goles y dio una asistencia en la victoria del Inter Miami por 7-1 ante Montreal.
  • Récord de tiro libre: Alcanzó los 74 goles de pelota parada, quedando a solo dos del récord mundial de Marcelinho Carioca.
  • Actuación destacada: Completó su labor con dos tantos de tiro libre y una espectacular jugada individual comparada con Maradona.
Resumen generado por Thinkindot AI
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