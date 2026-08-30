Messi volvió a hacer historia: cuatro goles y a solo dos del récord mundial de tiro libre

Messi, cada vez más cerca del récord de tiro libre

Con sus dos conquistas de pelota parada ante Montreal, Messi alcanzó los 74 goles de tiro libre y se consolidó en el segundo lugar de la tabla histórica, según los registros difundidos.

El argentino también amplió su ventaja sobre Diego Maradona, que convirtió 61 goles de tiro libre durante su carrera. Cristiano Ronaldo, por su parte, aparece entre los máximos goleadores de esta especialidad.

Para Messi, además, se trató de la cuarta vez que consigue marcar dos goles de tiro libre en un mismo partido. Las anteriores fueron ante Sevilla, en la Supercopa de Europa de 2015; Espanyol, por la Liga de España en 2018; y Celta de Vigo, en 2019.

Con los cuatro tantos convertidos ante Montreal, el delantero argentino también alcanzó los 927 goles en el profesionalismo.

Cómo quedó Messi en la tabla histórica de goles de tiro libre

Marcelinho Carioca (Brasil): 78

Lionel Messi (Argentina): 74

Jair Rosa Pinto (Brasil): 74

Roberto Dinamite (Brasil): 73

Juninho Pernambucano (Brasil): 72

Marcos Assunção (Brasil): 68

Siniša Mihajlovi (Serbia): 67

Jorge Aravena (Chile): 65

Cristiano Ronaldo (Portugal): 64

Zico (Brasil): 62

El récord está cada vez más cerca: Messi necesita apenas cuatro goles de tiro libre para convertirse en el máximo goleador histórico de esta especialidad, de acuerdo con esta clasificación.