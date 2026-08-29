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El Vaticano prepara la visita de León XIV a la Argentina: llegará una delegación oficial a Buenos Aires

La comitiva participará de tareas de coordinación logística y de seguridad de cara al viaje del Sumo Pontífice. El Papa arribará al país el 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11.

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El Vaticano prepara la visita de León XIV a la Argentina. (Foto: archivo)

El Vaticano prepara la visita de León XIV a la Argentina. (Foto: archivo)

Una delegación oficial de la Santa Sede llegará este domingo a Buenos Aires para avanzar con los preparativos de la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. La comitiva del Vaticano participará de tareas de coordinación logística y de seguridad de cara al viaje del Sumo Pontífice.

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Según trascendió, la denominada “Cápsula de la Delegación Oficial de la Santa Sede” arribará al Aeroparque Jorge Newbery a bordo del vuelo LA 2369.

La llegada de los representantes del Vaticano contará con un operativo especial de seguridad, según informó TN. Entre las medidas previstas habrá acompañamiento policial durante los traslados y controles específicos en el aeropuerto. Además, el Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal Argentina tendrá a su cargo las tareas de inspección y prevención vinculadas con explosivos.

Una vez en Buenos Aires, la comitiva será trasladada mediante un dispositivo integrado por cinco vehículos. Hasta el momento no trascendieron los dominios de las unidades que serán utilizadas. La llegada de los enviados de la Santa Sede representa un nuevo paso en la organización de la esperada visita de León XIV a la Argentina, para la que todavía deben coordinarse diferentes cuestiones entre las autoridades nacionales y el Vaticano.

La comitiva participar&aacute; de tareas de coordinaci&oacute;n log&iacute;stica y de seguridad. (Foto: archivo)

La comitiva participará de tareas de coordinación logística y de seguridad. (Foto: archivo)

Cuándo viene el papa León XIV a la Argentina y qué lugares visitará

La visita marcará el primer viaje de León XIV a la Argentina desde que asumió como Papa y, según la agenda prevista, tendrá una duración de tres días. El Sumo Pontífice llegará al país el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, y permanecerá en territorio argentino hasta el miércoles 11 de noviembre.

La agenda contempla actividades en tres puntos del país: Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. La presencia en Luján tendrá un fuerte componente religioso debido a que la ciudad bonaerense es considerada la Capital Nacional de la Fe y alberga la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de la Argentina.

Córdoba será la otra provincia incluida en el itinerario del Pontífice, aunque todavía restan conocerse detalles de las actividades que realizará durante su estadía. La llegada de la delegación del Vaticano este domingo permitirá avanzar precisamente sobre aspectos centrales del recorrido, los traslados y los dispositivos de seguridad que acompañarán al Papa.

El papa Francisco saluda a una multitud desde un veh&iacute;culo adaptado de marca Isuzu durante su visita a Filipinas en 2015.

El papa Francisco saluda a una multitud desde un vehículo adaptado de marca Isuzu durante su visita a Filipinas en 2015.

Cómo será la visita de León XIV a la Argentina

El viaje genera una fuerte expectativa debido a que será la primera visita de León XIV al país como Sumo Pontífice. Antes de arribar a territorio argentino, el Papa estará en Uruguay. Desde allí viajará hacia Buenos Aires para comenzar una agenda que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre.

Durante las próximas semanas se espera que la Santa Sede y las autoridades argentinas terminen de definir los horarios, actividades y encuentros que formarán parte del itinerario oficial.

La misión que llegará a Buenos Aires constituye así una de las instancias previas fundamentales para terminar de organizar una visita que tendrá como principales escenarios a Buenos Aires, Luján y Córdoba.

En pocas palabras

  • Delegación del Vaticano: Una comitiva oficial de la Santa Sede llega a Buenos Aires para coordinar la visita del Papa.
  • Agenda Papal: León XIV visitará Buenos Aires, Luján y Córdoba del 8 al 11 de noviembre.
  • Preparativos de Seguridad: Se implementará un operativo especial con acompañamiento policial y controles de explosivos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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