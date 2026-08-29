El Vaticano prepara la visita de León XIV a la Argentina: llegará una delegación oficial a Buenos Aires

La comitiva participará de tareas de coordinación logística y de seguridad. (Foto: archivo)

Cuándo viene el papa León XIV a la Argentina y qué lugares visitará

La visita marcará el primer viaje de León XIV a la Argentina desde que asumió como Papa y, según la agenda prevista, tendrá una duración de tres días. El Sumo Pontífice llegará al país el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, y permanecerá en territorio argentino hasta el miércoles 11 de noviembre.

La agenda contempla actividades en tres puntos del país: Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. La presencia en Luján tendrá un fuerte componente religioso debido a que la ciudad bonaerense es considerada la Capital Nacional de la Fe y alberga la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de la Argentina.

Córdoba será la otra provincia incluida en el itinerario del Pontífice, aunque todavía restan conocerse detalles de las actividades que realizará durante su estadía. La llegada de la delegación del Vaticano este domingo permitirá avanzar precisamente sobre aspectos centrales del recorrido, los traslados y los dispositivos de seguridad que acompañarán al Papa.

El papa Francisco saluda a una multitud desde un vehículo adaptado de marca Isuzu durante su visita a Filipinas en 2015.

Cómo será la visita de León XIV a la Argentina

El viaje genera una fuerte expectativa debido a que será la primera visita de León XIV al país como Sumo Pontífice. Antes de arribar a territorio argentino, el Papa estará en Uruguay. Desde allí viajará hacia Buenos Aires para comenzar una agenda que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre.

Durante las próximas semanas se espera que la Santa Sede y las autoridades argentinas terminen de definir los horarios, actividades y encuentros que formarán parte del itinerario oficial.

La misión que llegará a Buenos Aires constituye así una de las instancias previas fundamentales para terminar de organizar una visita que tendrá como principales escenarios a Buenos Aires, Luján y Córdoba.