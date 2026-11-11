"Alma Misionera": la historia de la canción que es furor en la visita del papa León XIV en Argentina

En 2013, con el papa Francisco, en el encuentro de la juventud en su viaje a Brasil, "Almas Misioneras" quedó consagrada como una de las canciones favoritas en cualquier acto importante de la fe católica (misas, confirmaciones, peregrinaciones y ocasiones especiales como esta, la visita pastoral de un Papa).

A todo esto, se suma, de manera muy especial el entusiasmo del papa León al cantar en comunión. Como en la noche del martes, con los jóvenes en Palermo. A las 7.30 de la mañana tomó el avión que lo llevó a Córdoba. Eran casi las 10 de la noche, y mientras miraba los fuegos artificiales en el cielo porteño, cantaba feliz y entusiasmado "Alma misionera" con la multitud.

La letra completa de "Alma Misionera":

"Señor/Toma mi vida nueva/Antes de que la espera/Desgaste años en mí

Estoy/Dispuesto a lo que quieras/No importa lo que sea

Tú llámame a servir/Llévame donde los hombres/Necesiten Tus palabras/Necesiten Tus ganas de vivir

Donde falte la esperanza/Donde falte la alegría/Simplemente/Por no saber de ti

Te doy/Mi corazón sincero/Para gritar sin miedo/Lo hermoso que es Tu amor

Señor/Tengo alma misionera/Condúceme a la tierra/Que tenga sed de Dios

Llévame donde los hombres/Necesiten Tus palabras/Necesiten Tus ganas de vivir

Donde falte la esperanza/Donde falte la alegría/Simplemente/Por no saber de ti

Y así/En marcha iré cantando/Por pueblos predicando/Tu grandeza, Señor

Tendré/Mis brazos sin cansancio/Tu historia entre mis labios

Y fuerza en la oración/Llévame donde los hombres/Necesiten Tus palabras/Necesiten Tus ganas de vivir

Donde falte la esperanza/Donde falte la alegría/Simplemente/Por no saber de ti

Llévame donde los hombres/Necesiten Tus palabras/Necesiten Tus ganas de vivir

Donde falte la esperanza/Donde falte la alegría/Simplemente/Por no saber de ti

Simplemente/Por no saber de ti".

"Alma Misionera", la canción símbolo del Papa en la Argentina

La canción estuvo presente en varios momentos en la vigilia del a juventud en Palermo. Hubo largas horas de espera a la llegada del Papa. Matizadas para ir recibiendo a la multitud, que , como se dijo desde los presentadores oficiales, superó el millón de personas. Hubo notas, y artistas de todos las regiones del país. Pero "Alma Misionera" brotaba espontaneamente cada tanto. Desde diferentes sectores a lo largo de la Avenida del Libertador.

Y de inmediato, todos los jóvenes la hacían suya en el canto masivo.

La cantó también el coro especialmente reunido en una carpa junto al escenario central y fue el final emocionante del encuentro. También con el Papa entusiasmado y contento mientras se corrió unos metros para ver, al mismo tiempo, los fuegos artificiales.

"Alma Misionera", la canción que sonó varias veces en la noche de la vigilia de los jóvenes y atrapó al Papa. (Foto: A24.com)

El seminarista Enrique Garcia Vélez, escribió la canción para ese encuentro en León en 1993. Ahora, 33 años más tarde, quedará para siempre unido al nombre del papa León y su visita a la Argentina.