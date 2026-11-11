"Alma Misionera": la historia de la canción que es furor en la visita del papa León XIV en Argentina

"Donde falte la esperanza/Donde falte la alegría/Simplemente/Por no saber de ti/Te doy/Mi corazón sincero/Para gritar sin miedo/Lo hermoso que es Tu amor".
El tema se remonta a más de 30 años y fue compuesta por un seminarista para una ocasión muy especial. Desde entonces se transformó en una canción "obligada" en los actos religiosos de la fe católica más importantes.
"Alma misionera", la canción que quedó como símbolo de la visita de León XIV a la Argentina. (Foto: A24.com)
"Donde falte la esperanza/Donde falte la alegría/Simplemente/Por no saber de ti/Te doy/Mi corazón sincero/Para gritar sin miedo/Lo hermoso que es Tu amor".
Es el estribillo que se ha transformado un himno que quedará para siempre como símbolo de la visita del papa León XIV a la Argentina. Una canción que tiene una historia de más de 30 años y que nos permitió ver, en más de una oportunidad, a un Papa entusiasmado y cantando a la par de los coros (como en el Cottolengo Don Orione) o de la multitud como en la vigilia del encuentro con la juventud en Palermo.
La canción se remonta a 1993. Un seminarista mexicano la compuso para el Congreso Nacional Misionero. Y para los que creen que nada es por caualidad, la sede del congreso fue la ciudad de Léon, en Guanajuato. Fue fruto de la creación de Enrique García Vélez, quien en ese momento era seminarista.
Su canción ganó el concurso y desde ese momento comenzó a ganar su propio espacio dentro de las canciones de la Iglesia Católica. En los coros, en los colegios y en las misas. Su música, pero sobre todo la letra que invita a la esperanza ante cualquier adversidad la hizo cada vez más conocida y popular.
En 2013, con el papa Francisco, en el encuentro de la juventud en su viaje a Brasil, "Almas Misioneras" quedó consagrada como una de las canciones favoritas en cualquier acto importante de la fe católica (misas, confirmaciones, peregrinaciones y ocasiones especiales como esta, la visita pastoral de un Papa).
A todo esto, se suma, de manera muy especial el entusiasmo del papa León al cantar en comunión. Como en la noche del martes, con los jóvenes en Palermo. A las 7.30 de la mañana tomó el avión que lo llevó a Córdoba. Eran casi las 10 de la noche, y mientras miraba los fuegos artificiales en el cielo porteño, cantaba feliz y entusiasmado "Alma misionera" con la multitud.
La letra completa de "Alma Misionera":
"Señor/Toma mi vida nueva/Antes de que la espera/Desgaste años en mí
Estoy/Dispuesto a lo que quieras/No importa lo que sea
Tú llámame a servir/Llévame donde los hombres/Necesiten Tus palabras/Necesiten Tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza/Donde falte la alegría/Simplemente/Por no saber de ti
Te doy/Mi corazón sincero/Para gritar sin miedo/Lo hermoso que es Tu amor
Señor/Tengo alma misionera/Condúceme a la tierra/Que tenga sed de Dios
Llévame donde los hombres/Necesiten Tus palabras/Necesiten Tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza/Donde falte la alegría/Simplemente/Por no saber de ti
Y así/En marcha iré cantando/Por pueblos predicando/Tu grandeza, Señor
Tendré/Mis brazos sin cansancio/Tu historia entre mis labios
Y fuerza en la oración/Llévame donde los hombres/Necesiten Tus palabras/Necesiten Tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza/Donde falte la alegría/Simplemente/Por no saber de ti
Llévame donde los hombres/Necesiten Tus palabras/Necesiten Tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza/Donde falte la alegría/Simplemente/Por no saber de ti
Simplemente/Por no saber de ti".
La canción estuvo presente en varios momentos en la vigilia del a juventud en Palermo. Hubo largas horas de espera a la llegada del Papa. Matizadas para ir recibiendo a la multitud, que , como se dijo desde los presentadores oficiales, superó el millón de personas. Hubo notas, y artistas de todos las regiones del país. Pero "Alma Misionera" brotaba espontaneamente cada tanto. Desde diferentes sectores a lo largo de la Avenida del Libertador.
Y de inmediato, todos los jóvenes la hacían suya en el canto masivo.
La cantó también el coro especialmente reunido en una carpa junto al escenario central y fue el final emocionante del encuentro. También con el Papa entusiasmado y contento mientras se corrió unos metros para ver, al mismo tiempo, los fuegos artificiales.
El seminarista Enrique Garcia Vélez, escribió la canción para ese encuentro en León en 1993. Ahora, 33 años más tarde, quedará para siempre unido al nombre del papa León y su visita a la Argentina.