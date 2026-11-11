El llanto de Luciano Pereyra al cantarle al Papa León XIV en Luján: "Paz, amor y unión"

La música volvió a unir dos dimensiones fundamentales de su historia: la fe y sus raíces. Cantar ante el Papa León XIV, en su propia tierra y frente a millones de personas, fue una experiencia cargada de emoción, de esas que trascienden el escenario y quedan para siempre en la memoria.

Las lágrimas de Luciano Pereyra ante la multitud de fieles en Luján

Luciano Pereyra se mostró profundamente emocionado y no pudo contenter las lágrimas al hablarle a la multitud a minutos de la llegada del Papa León XIV al lugar.

"Muchas gracias, nos vamos preparando para recibir en nuestra hermosa ciudad de Luján al Santo Padre, a nuestro Papa León", comentó el artista.

Y recordó cuando cantó hace 26 años a Juan Pablo II en Roma: " Con esta canción que tuve la posibilidad de cantar hace 26 años. Este mensaje de paz, amor y unión para todos los argentinos. Esta canción se llama Solo le pido a Dios", agregó movilizado.

Video: A24.