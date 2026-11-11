A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
LO ÚLTIMO

El llanto de Luciano Pereyra al cantarle al Papa León XIV en Luján: "Paz, amor y unión"

El cantante Luciano Pereyra cantó este miércoles en la Basílica de Luján en la previa a la llegada del Papa León XIV y se emocionó ante la multitud.

11 nov 2026, 10:00
El llanto de Luciano Pereyra al cantarle al Papa León XIV en Luján: Paz, amor y unión

El llanto de Luciano Pereyra al cantarle al Papa León XIV en Luján: "Paz, amor y unión"

El llanto de Luciano Pereyra al cantarle al Papa León XIV en Luján: Paz, amor y unión

El llanto de Luciano Pereyra al cantarle al Papa León XIV en Luján: "Paz, amor y unión"

En el marco de la histórica visita del Papa León XIV a la ciudad de Luján, Luciano Pereyra fue el encargado de rendir un homenaje musical durante la Santa Misa celebrada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, ante más de tres millones de personas.

Veintiséis años después de interpretar Sólo le pido a Dios ante Juan Pablo II en Roma, el artista volvió a cantarle a un pontífice, esta vez en su tierra natal.

Su repertorio incluyó Si No Es Contigo su último lanzamiento y primer adelanto de su próximo material discográfico, Tu Mano, El Elegido, Seré y Sólo le pido a Dios, una canción que forma parte de su historia personal y artística.

Luciano la había interpretado desde muy pequeño en televisión, volvió a cantarla ante Juan Pablo II en 2000 y este miércoles le dio voz nuevamente en una celebración multitudinaria.

La música volvió a unir dos dimensiones fundamentales de su historia: la fe y sus raíces. Cantar ante el Papa León XIV, en su propia tierra y frente a millones de personas, fue una experiencia cargada de emoción, de esas que trascienden el escenario y quedan para siempre en la memoria.

Las lágrimas de Luciano Pereyra ante la multitud de fieles en Luján

Luciano Pereyra se mostró profundamente emocionado y no pudo contenter las lágrimas al hablarle a la multitud a minutos de la llegada del Papa León XIV al lugar.

"Muchas gracias, nos vamos preparando para recibir en nuestra hermosa ciudad de Luján al Santo Padre, a nuestro Papa León", comentó el artista.

Y recordó cuando cantó hace 26 años a Juan Pablo II en Roma: " Con esta canción que tuve la posibilidad de cantar hace 26 años. Este mensaje de paz, amor y unión para todos los argentinos. Esta canción se llama Solo le pido a Dios", agregó movilizado.

Video: A24.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Luciano Pereyra Papa León XIV

Lo más visto