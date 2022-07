El desesperado pedido de Viviana Canosa a Silvina Batakis: "Hacé algo"

“El poder no se deja desafiar, se violenta la libertad de expresión, la ley no existe. La Justicia está ausente, se niegan a respetar los derechos del otro. Amenazan, se cubren asesinatos, hay corrupción, no hay castigo. En Argentina no tienen consecuencias los actos delictivos”. “El poder no se deja desafiar, se violenta la libertad de expresión, la ley no existe. La Justicia está ausente, se niegan a respetar los derechos del otro. Amenazan, se cubren asesinatos, hay corrupción, no hay castigo. En Argentina no tienen consecuencias los actos delictivos”.

"La Justicia, la Corte Suprema, la economía, el choreo, todo es impunidad. Estamos como estamos por la impunidad. La reina de la impunidad es Cristina, ella y su marido se afanaron todo. Se la chorearon, se la fugaron.

"Cristina ya no puede caminar por la calle, todos sabemos que es una chorra y que ella puso al títere de Alberto Fernández. Cristina es la gran responsable de este fracaso, puso al presidente por tweet, maneja el país desde el Instituto Patria. Claro, cuando votan distinto a lo que les conviene se convierten en enemigos".

"¿Cómo el culo vamos a pasar el invierno?, ¿Cómo hacés populismo sin plata? Si no te cierran los números y no tenés guita, ¿qué hacés? Batakis es una pinturita. El dólar blue está a $312, hace algo Batakis".

"Lo del Gobierno son una mezcla explosiva: burros e hijos de puta. Sube el dólar blue y te suben los alimentos, te sube todo. Me parece que Cerruti no va ni al chino. Es para matarse, increíble cómo se devaluó la plata".

"No tenemos moneda, lo único que crece es la pobreza y el hambre. Pero para Víctor Hugo Morales, el relator del relato, todo está fantástico. Dice que 'el salario le ganó a la inflación' y culpa a los medios por el desánimo. También dice que 'quieren voltear a Alberto Fernández e impedir que Cristina sea candidata. ¿Cuánta le pondrán a Victor Hugo para incendiarse así?".

"Hablando de impunes, mirá lo que dijo Hugo Moyano. 'La marcha de la CGT va a ser en apoyo al Gobierno, no en contra', a estos tipos hay que rajarlos de la CGT a patadas en el culo. El país está hecho mierda, los laburantes no llegan a fin de mes, cada día hay más pobres, pero ellos salen a bancar al Gobierno. Todo por la caja, todo por la guita. ¿Cuánto le habrán puesto para que hagan una marcha en apoyo al Gobierno? Yo creo que a Moyano ya le habremos pagado un PBI completo".

