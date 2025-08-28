Alejandro, hijo de Locomotora Oliveras, recordó a su mamá con un sentido mensaje a un mes de su partida

A un mes de su fallecimiento, Alejandro Oliveras recordó a su mamá, Locomotora Oliveras, con una emotiva foto y mensaje en redes.
Alejandro, uno de los hijos de Locomotora Oliveras, aprovechó esta fecha tan especial para compartir unas palabras llenas de sentimiento, en las que relató lo que su mamá significó para él.
Alejandro eligió su cuenta de Instagram para compartir una emotiva junto a Alejandra y su hermano Alexis, acompañada de un mensaje que honra la memoria de su mamá. En la publicación, recordó el legado que dejó la deportista, así como el profundo impacto que tuvo en la vida de quienes la conocieron y admiraron.
"Hoy… ya hace un mes de tu partida… Aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca, y a todos nos haces falta. Quiero que sepan que el amor, el orgullo y el respeto que tengo por ella son los más grandes. Y siempre será así", escribió en las primeras lineas del mensaje Alejandro.
Además, remarcó que seguirá luchando por honrar su memoria y todo lo que aprendió durante su crianza. "Voy a seguir sus pasos: no darme por vencido, vivir libre y limpio, compartir mi saber, ayudar a quien lo necesite, cuidar el cuerpo, el alma y la familia, respetar la naturaleza, y valorar el trabajo, que es sagrado. Es lo que ella hacía y lo que hacemos en esta familia poderosa. Te quiero mucho, ma", enfatizó.
Cabe recordar que la exboxeadora había sufrido primero un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, y posteriormente su muerte -el 28 de julio- se produjo por un shock con hipoxemia severa, consecuencia de una embolia pulmonar masiva que desencadenó un paro cardiorrespiratorio refractario.
El 28 de julio, Alejandra 'Locomotora' Oliveras falleció a los 47 años, tras pasar dos semanas internada en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Cullen de Santa Fe, luego de sufrir un ACV en su domicilio.
Al cumplirse un mes de su partida, Jésus, uno de los hermanos de la boxeadora, decidió homenajearla a través de su cuenta de Instagram.
Comenzó compartiendo una imagen de un muñeco con la figura de Locomotora y un cuadro de él detrás. Luego publicó un desgarrador mensaje acompañado de la música de la cantante tropical Gilda y su emotiva canción No es mi despedida.
“Hoy se cumple un mes de tu ausencia física pero yo te siento más viva que nunca: en tus fans, en tus frases, en tus videos y en todas las personas que te tienen en su corazón. Dejaste huella para siempre hermana. Te amo, bro”, precisó el hermano de Locomotora Oliveras con mucho dolor.
El entierro de la exboxeadora, seis veces campeona mundial, se llevó a cabo con un velatorio público en la Legislatura de Santa Fe el martes 29 de julio, y su cremación se realizó finalmente el miércoles 30 en el Cementerio Municipal de Santa Fe.
La cremación se demoró debido a una denuncia judicial presentada por el fisicoculturista mendocino Aldo Sergio Parodi, quien solicitó que se realizara una autopsia para investigar si la muerte de Oliveras pudo estar vinculada al consumo ilegal de esteroides u otras sustancias prohibidas.
Ante esta denuncia, el Ministerio Público Fiscal ordenó suspender la cremación y preservar el cuerpo en condiciones adecuadas mientras se evaluaba la posible autopsia.
La situación generó un gran dolor en la familia, que ya tenía todo preparado para cumplir con la voluntad de Alejandra. Finalmente, la justicia desestimó la denuncia y autorizó la cremación, que se llevó a cabo en Santa Fe en un acto íntimo, con la presencia de los familiares más cercanos.