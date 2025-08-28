Alejandro, hijo de Locomotora Oliveras, recordó a su mamá con un sentido mensaje a un mes de su partida

WhatsApp Image 2025-08-28 at 21.24.43

Cabe recordar que la exboxeadora había sufrido primero un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, y posteriormente su muerte -el 28 de julio- se produjo por un shock con hipoxemia severa, consecuencia de una embolia pulmonar masiva que desencadenó un paro cardiorrespiratorio refractario.

El recuerdo del hermano de Locomotora Oliveras a un mes de su muerte

El 28 de julio, Alejandra 'Locomotora' Oliveras falleció a los 47 años, tras pasar dos semanas internada en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Cullen de Santa Fe, luego de sufrir un ACV en su domicilio.

Al cumplirse un mes de su partida, Jésus, uno de los hermanos de la boxeadora, decidió homenajearla a través de su cuenta de Instagram.

Comenzó compartiendo una imagen de un muñeco con la figura de Locomotora y un cuadro de él detrás. Luego publicó un desgarrador mensaje acompañado de la música de la cantante tropical Gilda y su emotiva canción No es mi despedida.

“Hoy se cumple un mes de tu ausencia física pero yo te siento más viva que nunca: en tus fans, en tus frases, en tus videos y en todas las personas que te tienen en su corazón. Dejaste huella para siempre hermana. Te amo, bro”, precisó el hermano de Locomotora Oliveras con mucho dolor.

El entierro de la exboxeadora, seis veces campeona mundial, se llevó a cabo con un velatorio público en la Legislatura de Santa Fe el martes 29 de julio, y su cremación se realizó finalmente el miércoles 30 en el Cementerio Municipal de Santa Fe.

La cremación se demoró debido a una denuncia judicial presentada por el fisicoculturista mendocino Aldo Sergio Parodi, quien solicitó que se realizara una autopsia para investigar si la muerte de Oliveras pudo estar vinculada al consumo ilegal de esteroides u otras sustancias prohibidas.

Ante esta denuncia, el Ministerio Público Fiscal ordenó suspender la cremación y preservar el cuerpo en condiciones adecuadas mientras se evaluaba la posible autopsia.

La situación generó un gran dolor en la familia, que ya tenía todo preparado para cumplir con la voluntad de Alejandra. Finalmente, la justicia desestimó la denuncia y autorizó la cremación, que se llevó a cabo en Santa Fe en un acto íntimo, con la presencia de los familiares más cercanos.