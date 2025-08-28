Yanina Latorre reveló detalles ocultos de la separación de Matías Martin y Victoria De Masi

"Yo no lo tenía tan zorro a Matías Martin", lanzó Latorre, reafirmando su sorpresa por la actitud del periodista deportivo. Y opinó: "Matías Martin es un chico de 50 años. Si vos estás en pareja con alguien, la blanqueás, das una nota, la chica se enamora y se ilusiona. Con el sentimiento de la gente no se juega".

Matías Martin confirmó su separación de Victoria De Masi

Matías Martín y la periodista Victoria De Masi decidieron terminar su vínculo amoroso. Ambos se encargaron de aclarar públicamente que la separación se dio en buenos términos, sin conflictos ni terceros involucrados, dejando en claro que fue una decisión madura y respetuosa.

El tema fue abordado en A la Tarde (América TV), luego de que De Masi hiciera declaraciones en No dejes para mañana (Radio con Vos), el ciclo conducido por Romina Manguel. Allí, el lunes 25 de agosto, durante una charla distendida, la periodista confirmó que ya no estaba en pareja con el conductor.

"Me separé de Mati hace unos meses largos. Está todo bien, lo quiero muchísimo. Lo respeto mucho, me parece un tipo brillante, tiene una familia hermosa y eso no es posible si no sos buena persona. Tuve una relación de pareja muy linda con él. Hace tiempo se terminó. No pasó nada grave", expresó De Masi, con un tono sincero y algo nervioso.

En el programa vespertino, Carmela Bárbaro sumó detalles sobre la vida personal de la periodista y el momento en que se conoció la ruptura: "Victoria De Masi es periodista. Sacó hace poco un libro sobre la hermana de Karina Milei. Era una relación que parecía florecer: vacaciones juntos, fotos en las redes, compartían familia. Venía todo muy bien. Ella participó en el programa de Romina Manguel, y le preguntaron por su pareja. Confirmó esta separación. Me confirman que fue medio abrupta".

Por su parte, Matías Martín también dio su versión de los hechos en el mismo ciclo, reafirmando el cariño que aún siente por su ex pareja: “Hace unos meses que no estamos juntos. La quiero mucho, la respeto, la quiero, es una persona importante para mí, que voy a seguir queriendo toda mi vida”.

“Nos separamos hace un montón, nunca fue público el vínculo, así que mi admiración, mi respeto. Hablo, tenemos muy buena comunicación”, concluyó el conductor, dejando en claro que, aunque el romance terminó, el vínculo humano entre ellos sigue intacto.

