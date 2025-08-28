Yanina Latorre fulminó a María Fernanda Callejón y habló de "extorsión" en la causa contra Ricky Diotto

"Él propone pagar mitad y mitad. Nunca llegaron a un arreglo. Solamente ella se quedó con el auto y paga el auto y las expensas de la casa. Todo lo demás el tipo y el tipo no lo puedo sostener", agregó Yanina.

Luego, la conductora se refirió al inicio de la causa por violencia de género, y cómo cambió el enfoque de Callejón en las últimas horas: “Empieza la causa de violencia de género, él jura que no la tocó nunca y ella fue, habla de perspectiva de género, se compara con Julieta Prandi, dijo que estaba contenta, que el juez es humano…ella quería ir a juicio oral, y hoy cambió todo”.

“El abogado de ella tomó la palabra y dijo que ellos estaban abiertos a negociar. Cómo en una causa de violencia de género, que ella quería ir a juicio oral, al pibe le queda el mote para toda la vida…se comparó con Prandi…cuando una mujer denuncia lo que quiere es dejarlo preso, no hay negocio”, sumó Yanina.

“Todas son Julieta Prandi, pero después todas arreglan. No podés usar esto para extorsionar a un tipo. Quieren negociar y habría una propuesta del abogado de ella al abogado de él. Para dejar todo así y firmen la paz, ella pretende, que le deje la casa. Julieta Prandi no quería una casa, quería al hijo de p... preso”, concluyó.

El tenso encuentro entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto en la audiencia judicial

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto volvieron a verse las caras en una nueva audiencia judicial, en la que ambos mostraron disposición para iniciar una etapa más tranquila y conciliadora en medio del conflicto que los enfrenta.

La polémica entre los ex estalló luego de que la actriz denunciara a Diotto por violencia de género. Desde entonces, la disputa se ha extendido en distintos frentes: denuncias cruzadas, cuestiones económicas y la manutención de Giovanna, la hija que tienen en común, de diez años.

El encuentro se dio en los Tribunales de Campana, donde se llevó a cabo una audiencia preliminar antes de avanzar hacia el juicio oral. Callejón y Diotto estuvieron presentes en la misma sala, aunque separados por algunos metros y acompañados por sus respectivos abogados. Al salir, la actriz habló con Intrusos (América TV) y expresó su deseo de que el conflicto empiece a calmarse: "No hay resultados todavía y es absoutamente confidencial lo que pasó ahí adentro. No es algo lindo, la verdad que no está bueno", señaló.

Su abogado también se refirió al clima del encuentro y a las intenciones de ambas partes: "Estamos en una etapa de diálogo, en tratativas para ver si podemos empezar una etapa de paz, esa es la idea".

En esa línea, Callejón reforzó su deseo de dejar atrás el conflicto: "Quiere paz por mí y sobre todo por mi hija. Necesito paz para poder criar una hija mujer en estos tiempos. Ojalá que estemos cerca de esa paz".

Por su parte, Ricky Diotto se retiró del lugar sin hacer declaraciones extensas, aunque dejó en claro su postura: “Desde el primer día lo espero (la paz)”, dijo desde su auto, respetando el acuerdo de confidencialidad sobre lo tratado en la audiencia.

