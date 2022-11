El desgarrador relato de la mamá de Santino, el nene que murió por neumonía: investigan mala praxis

Según los familiares de Santino, en Hospital Municipal Larcade les dieron dos diagnósticos errados que demoraron la adecuada atención de la infección pulmonar que hizo que el menor falleciera.

image.png

Santino Godoy Blanco perdió la vida en la noche del jueves 3 de noviembre en el Hospital Larcade de San Miguel, después de haber acudido con su madre en tres oportunidades al mismo centro de salud y que en las dos visitas previas le hayan dado un diagnóstico diferente.

Agustina Blanco, la mamá del nene, aseguró: "Durante toda la semana que fuimos al hospital pedimos a los médicos que lo revisaran, le hicieran un análisis de sangre o lo internaran. Nunca nos hicieron caso. Santino falleció por neumonía bilateral y jamás le hicieron una placa”.

“Una hora después que le pusieron oxígeno, Santi ya estaba peor. Se sacaba la mascarita y me daba besitos porque ya no me podía hablar”, dijo Agustina. Y agregó: "Una médica que me dijo que iba a volver en una hora, apareció una hora y 20 minutos más tarde pidiéndome perdón, y diciéndome que se demoró porque no le había sonado la alarma".

Minutos después el desenlace de Santino era casi inevitable: "Intentaron saturarlo con tres aparatos que no funcionaban. Santino tenía las manitos frías y se le empezaron a ir los ojitos para atrás".

Por otro lado, Agustina comentó que a su hijo nunca lo derivaron a la terapia intensiva. "Los médicos me dijeron que intentaron reanimarlo durante una hora y media, pero no pudieron sacarlo del paro”, indicó todavía consternada con la noticia.

image.png

¿Quién era Santino, el nene de 4 años que murió en San Miguel?

Santino Godoy Blanco tenía 4 años, vivía en San Miguel y era hincha fanático de Platense. Fue uno de los nenes que protagonizó la campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubéola, paperas y polio que comenzó el 1 de octubre y se extenderá hasta el próximo 13 de noviembre. “Activá abrazos”, reza el spot lanzado por el Ministerio de Salud de la Nación, donde se lo ve al chiquito extender sus brazos ofreciendo su mejor sonrisa.