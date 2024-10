El desgarrador relato de la mamá de un joven atrapado en el derrumbe de Villa Gesell: "No me dejan..."

"Yo estaba durmiendo y mi hijo más grande me dice, mamá, levantate. Yo no entendía nada, pero yo sabía que no era algo bueno. Entonces me visto, salgo afuera, voy para encontrarme con mi hijo más grande, que vivimos cerca de ahí, del centro", comienza el relato y continúa "y me dice, mamá, se cayó el Dubrovnik y Nahuel y la tía están atrapados abajo".

Asimismo, Silvana recuerda que se aceró al lugar y encontró un escenario caótico con policías, bomberos y equipos de rescate trabajando incansablemente para encontrar sobrevivientes.

"Yo empiezo a no entender, y salgo corriendo porque estamos a 10 cuadras. Corro, corro a la una y media de la mañana hasta llegar al lugar. Llegó y veo todo eso caído. Y ya mucha gente policial, bomberos, empezando a trabajar y a buscar perros", sostuvo la mujer.

"Yo quiero empezar a buscar. No me dejan. Yo quiero sacar la piedra para encontrar a mi hijo y no puedo, no me dejan.", dijo Silvana.

Además, afirmó: "Hay un montón de bomberos, rescatistas, especialistas, perros, helicópteros preparados, la policía y un dron. Yo eso lo agradezco, infinitamente . Porque están poniendo toda la búsqueda para rescatar a mi hijo, a sus tías y a las personas que quedan atrapadas ahí".

En tanto, comentó: "Mi hijo ayer se fue a pescar. Porque esto lo han dicho los empleados de ahí que estaban viviendo en el subsuelo".

Villa Gesell: el derrumbe del Hotel Dubrovnik

Alrededor de las 00.30 de este martes, se derrumbó este hotel de 10 pisos y afectó a un inmueble lindero. El jefe del operativo, Hugo Piriz, precisó que realizaban una búsqueda personas que estaban en los primeros tres pisos. “Se derrumbó aproximadamente un 80% del edificio”, dijo.

Cerca de las 10 de la mañana, se confirmó que un jubilado fue hallado muerto entre los escombros. La víctima fatal tiene entre 80 y 89 años de edad pero su identidad, por lo pronto, se desconoce.

Mientras tanto, una mujer fue rescatada con vida por los bomberos que trabajan en el lugar. Su estado de salud todavía se desconoce. “Se escuchó a una persona con vida. Le están pasando aire”, dijo un funcionario al tanto de las tareas.

Fabián García, subsecretario de Defensa Civil de la Provincia se encuentra en el lugar y precisó que cuatro personas salieron por sus propios medios y gracias a su testimonio se logró establecer que aproximadamente había 15 huéspedes entre ambos edificios involucrados en el siniestro.

"Es un área en donde no podemos estar, solo los rescatistas con mucho cuidado. El contacto sonoro que hacen es el contacto, cada 15 minutos van a pedir silencio para ver si alguien emite sonido", explicó.