Expusieron el mayor secreto de Susana Giménez en la serie de Moria Casán y explotó todo

El tema resurgió en 2019, cuando Paola Romano, hija del peluquero, se refirió en televisión al origen de ese cabello: contó que las personas albinas iban a la peluquería con el pelo muy largo, a veces acompañadas por sus padres, y que luego se los cortaban para preparar las extensiones.

En su momento trascendió que se trataba de chicas albinas de entre 10 y 14 años que dejaban crecer su cabello hasta la cintura antes del corte.

La anécdota está ligada a uno de los sellos más reconocibles de Susana Giménez: su melena rubia. Romano fue por décadas el responsable de su imagen y de la confección de sus extensiones, y según lo que trascendió en su momento, trabajaba con cabello natural.

La historia tuvo variantes con el correr de los años: en 2013 circularon fotos de un hombre albino al que Romano le cortaba el pelo y las vinculó con las extensiones de Susana; después llegó la versión de Paola Romano sobre cómo se conseguía y trabajaba ese cabello.

Con ese antecedente, la escena de Moria cobra otro sentido: lo que parece un chiste suelto de la protagonista es en realidad una referencia directa a ese "mito" que rodeó durante años la imagen de Susana Giménez.

La frase "¡Ahí las rapan!" explica además por qué la escena muestra justamente a mujeres albinas y a una persona sin cabello: alude al corte que, según se contó públicamente, terminaba destinado a las extensiones de la diva. La historia no nació con la serie: la instaló Miguel Romano y la retomó después su hija en distintos medios. Netflix solo la trajo de vuelta al recrear el universo de Moria Casán.

¿Quiénes interpretan a Susana Giménez en la serie sobre la vida de Moria Casán?

En "Moria", la serie de Netflix sobre la vida de Moria Casán, el personaje de Susana Giménez tiene dos intérpretes: Micaela Riera se pone en la piel de la diva durante los años 80, en su etapa de compañera de teatro de revistas, mientras que Leticia Brédice la retoma en los años 90, cuando la relación entre ambas se volvió más cercana. La producción, dirigida por Javier Van de Couter, eligió dividir el personaje en dos etapas para reflejar la evolución del vínculo entre las dos figuras del espectáculo argentino a lo largo del tiempo.