El picante cruce de Coudet con un periodista tras la victoria de River: "Soy respetuoso pero no..."

Según la visión del DT, se construyó una narrativa orientada al conflicto por conveniencia: “Acá hay que ganar, sino vende no ganar y quilombo. Por eso digo que conozco el club donde estoy”.

¿ómo está el vestuario de River según Coudet

A pesar del mal momento de resultados, el técnico desmintió de manera categórica que existieran disputas puertas adentro o cortocircuitos con la dirigencia. “Lo hablaba con Enzo, una racha así es difícil cuando está todo bien. Normalmente algo descarrilado hay. Nosotros tuvimos vestuarios de amigos y que no se saludaban, pero acá hay que ganar”, analizó.

Coudet ratificó el respaldo del plantel y la comisión directiva: “Estamos contentísimos con la directiva, los jugadores también, estamos todos muy bien”. Además, remarcó la entrega del equipo tras la racha adversa: “Siento que los jugadores se tiran de cabeza por mí y por River. Tener esa sensación para cualquiera es importantísimo”.

¿áles son las bajas de River para los próximos partidos

En el plano estrictamente futbolístico, el entrenador brindó precisiones sobre la recuperación de futbolistas clave dentro de un contexto complejo de recambio de nombres:

Marcos Acuña: ya retomó las prácticas con el grupo.

Sebastián Driussi: llegaría en condiciones al próximo compromiso.

Gonzalo Montiel: debió retirarase lesionado durante el cruce ante Argentinos Juniors.

Sobre el rearmado del equipo, admitió complicaciones institucionales: “Es muy difícil sobre todo en la inscripción, porque había solo 5 cambios con más de 15 salidas”. A su vez, reflexionó sobre el factor suerte durante la racha negativa: “Ahora que gané puedo volver a decir que estuvimos muy salados. Se nos lesionaron justo en posiciones clave, tuvimos mala suerte”.

Cómo encarará River su próximo desafío internacional

Tras conseguir el alivio en el plano local, el conjunto de Núñez pone el foco en el plano continental. River visitará este miércoles a Independiente Santa Fe en Bogotá, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Para cerrar, Coudet dejó una reflexión sobre su particular estilo de comunicación ante las cámaras: “No puedo venir como un robot, soy gente. Fui respetuoso y la gente también te quiere escuchar”.