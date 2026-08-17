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El picante cruce de Coudet con un periodista tras la victoria de River: "Soy respetuoso pero no..."

Eduardo Coudet protagonizó un tenso ida y vuelta tras cortar la racha sin victorias en el Torneo Clausura. Su dura respuesta a las críticas.

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El picante cruce de Coudet con un periodista tras la victoria de River: Soy respetuoso pero no...

El director técnico de River Plate, Eduardo Coudet, protagonizó un cruce de alta tensión durante la conferencia de prensa posterior a la victoria ante Argentinos Juniors en el Estadio Monumental. El triunfo significó el primer éxito del Millonario en el Torneo Clausura 2026 y el fin de una racha de seis derrotas consecutivas en torneos de la AFA. Sin embargo, la atención se la llevó el tenso ida y vuelta del entrenador con los medios.

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El disparador del conflicto fue una intervención del periodista partidario Hernán Santarsiero, quien insinuó que el entrenador había tomado con "liviandad" la racha negativa del equipo en una comparecencia anterior. Coudet reaccionó con firmeza: “¿Qué liviandad? ¿Vos te pensás que la paso bien cuando perdemos o no lo tomo en serio? Te equivocaste en el concepto y en el análisis. No voy a permitir que todo pase. No vi ninguna liviandad en mi conferencia pasada”.

La discusión subió de tono cuando el entrenador fue directo: “No confundas, porque soy respetuoso pero no boludo”.

Por qué el DT de River cuestionó al periodismo

Coudet apuntó contra las críticas mediáticas que señalaban supuestos conflictos dentro del plantel y cuestionó la falta de responsabilidad en cierto tipo de informaciones. “Si River no gana, pago con mi trabajo. Los que hablan, ¿qué? ¿Quién dijo de ustedes que había un problema interno? ¿Se juegan su trabajo? ¿Renuncian si no hay un quilombo interno?”, disparó.

Según la visión del DT, se construyó una narrativa orientada al conflicto por conveniencia: “Acá hay que ganar, sino vende no ganar y quilombo. Por eso digo que conozco el club donde estoy”.

¿ómo está el vestuario de River según Coudet

A pesar del mal momento de resultados, el técnico desmintió de manera categórica que existieran disputas puertas adentro o cortocircuitos con la dirigencia. “Lo hablaba con Enzo, una racha así es difícil cuando está todo bien. Normalmente algo descarrilado hay. Nosotros tuvimos vestuarios de amigos y que no se saludaban, pero acá hay que ganar”, analizó.

Coudet ratificó el respaldo del plantel y la comisión directiva: “Estamos contentísimos con la directiva, los jugadores también, estamos todos muy bien”. Además, remarcó la entrega del equipo tras la racha adversa: “Siento que los jugadores se tiran de cabeza por mí y por River. Tener esa sensación para cualquiera es importantísimo”.

¿áles son las bajas de River para los próximos partidos

En el plano estrictamente futbolístico, el entrenador brindó precisiones sobre la recuperación de futbolistas clave dentro de un contexto complejo de recambio de nombres:

  • Marcos Acuña: ya retomó las prácticas con el grupo.

  • Sebastián Driussi: llegaría en condiciones al próximo compromiso.

  • Gonzalo Montiel: debió retirarase lesionado durante el cruce ante Argentinos Juniors.

Sobre el rearmado del equipo, admitió complicaciones institucionales: “Es muy difícil sobre todo en la inscripción, porque había solo 5 cambios con más de 15 salidas”. A su vez, reflexionó sobre el factor suerte durante la racha negativa: “Ahora que gané puedo volver a decir que estuvimos muy salados. Se nos lesionaron justo en posiciones clave, tuvimos mala suerte”.

Cómo encarará River su próximo desafío internacional

Tras conseguir el alivio en el plano local, el conjunto de Núñez pone el foco en el plano continental. River visitará este miércoles a Independiente Santa Fe en Bogotá, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Para cerrar, Coudet dejó una reflexión sobre su particular estilo de comunicación ante las cámaras: “No puedo venir como un robot, soy gente. Fui respetuoso y la gente también te quiere escuchar”.

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