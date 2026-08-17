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El desgarrador relato de Hayden Panettiere en su última entrevista antes de morir

La actroz, quien inició su carrera cuando era pequeña, participó en la saga de películas de terror “Scream”. Este año publicó un libro de memorias en el que reveló que sufrió problemas de depresión, drogas y violencia de género.

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El desgarrador relato de Hayden Panettiere durante la última entrevista antes de su muerte

El desgarrador relato de Hayden Panettiere durante la última entrevista antes de su muerte

La muerte de Hayden Panettiere, a los 36 años, generó conmoción entre sus fanáticos y en Hollywood. La actriz, reconocida mundialmente por sus papeles en Héroes y Nashville, había hablado pocos meses antes sobre algunos de los momentos más complejos de su vida y aseguró que finalmente sentía que había dejado atrás una etapa de oscuridad.

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A fines de mayo, Panettiere participó del podcast de Jay Shetty para presentar su autobiografía, This is Me: A Reckoning. Durante la entrevista, repasó experiencias relacionadas con el consumo de drogas, su salud mental y distintas situaciones de violencia que atravesó o presenció durante sus años en Hollywood.

En medio de esa conversación, la actriz se mostró esperanzada respecto de su presente. Sus palabras cobraron especial impacto luego de conocerse su muerte.

“Por fin siento que me libré de toda esta oscuridad y esta negatividad”, había expresado Panettiere. Y agregó que para ella eso significaba haber cerrado una etapa para comenzar otra: “Puedo sentir todas las posibilidades emocionantes. Siento que tengo mucha vida por delante”.

La actriz también relató una situación de acoso que, según contó, sufrió cuando tenía 19 años. No reveló la identidad del hombre involucrado, aunque explicó que se trataba de un reconocido actor ganador de un Oscar y también director.

Según su relato, el episodio ocurrió durante una fiesta. Mientras ella se ponía el abrigo, el actor se acercó y le hizo un comentario sobre un supuesto chicle.

Aunque no lo nombró, aseguró que la situación fue muy incómoda y que ocurrió durante una fiesta en la que había más gente. “Bajé la mirada y me estremecí: los testículos de este respetado actor, ganador de premios, colgaban de su bragueta abierta”, lanzó.

“No me había hecho daño y estaba segura de que era una broma de borrachos, pero nunca había visto a un hombre adulto hacer algo así. Me quedé impactada”, sostuvo.

Qué se sabe sobre la muerte de Hayden Panettiere

La noticia fue confirmada este domingo por la familia de Panettiere a través de su representante. Su publicista, Kasey Kitchen, señaló que hasta el momento no se dio a conocer una causa de muerte y que las autoridades investigan las circunstancias del fallecimiento.

La muerte ocurrió apenas días antes de su cumpleaños: Panettiere habría cumplido 37 años el próximo 21 de agosto.

SAG-AFTRA, el sindicato estadounidense de actores al que pertenecía desde 1994, también expresó públicamente sus condolencias y acompañó a su hija, familiares, amigos y seguidores.

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