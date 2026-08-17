El desgarrador relato de Hayden Panettiere en su última entrevista antes de morir

La actriz también relató una situación de acoso que, según contó, sufrió cuando tenía 19 años. No reveló la identidad del hombre involucrado, aunque explicó que se trataba de un reconocido actor ganador de un Oscar y también director.

Según su relato, el episodio ocurrió durante una fiesta. Mientras ella se ponía el abrigo, el actor se acercó y le hizo un comentario sobre un supuesto chicle.

Aunque no lo nombró, aseguró que la situación fue muy incómoda y que ocurrió durante una fiesta en la que había más gente. “Bajé la mirada y me estremecí: los testículos de este respetado actor, ganador de premios, colgaban de su bragueta abierta”, lanzó.

“No me había hecho daño y estaba segura de que era una broma de borrachos, pero nunca había visto a un hombre adulto hacer algo así. Me quedé impactada”, sostuvo.

Qué se sabe sobre la muerte de Hayden Panettiere

La noticia fue confirmada este domingo por la familia de Panettiere a través de su representante. Su publicista, Kasey Kitchen, señaló que hasta el momento no se dio a conocer una causa de muerte y que las autoridades investigan las circunstancias del fallecimiento.

La muerte ocurrió apenas días antes de su cumpleaños: Panettiere habría cumplido 37 años el próximo 21 de agosto.

SAG-AFTRA, el sindicato estadounidense de actores al que pertenecía desde 1994, también expresó públicamente sus condolencias y acompañó a su hija, familiares, amigos y seguidores.