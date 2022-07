El dramático relato de un amigo del argentino que murió en Bolivia: "Le abrieron el cráneo y nos querían cobrar igual"

Los médicos se negaron al traslado porque exigían que se abonaran previamente los gastos de emergencia y el uso de una ambulancia. Quienes estaban con Alejandro Benítez intentaron pagar la suma, pero sólo tenían pesos argentinos y los profesionales se negaron a aceptar esa moneda.

accidente bolivia.jpg Luego del accidente, Alejandro Benítez permaneció más de una hora tirado en la ruta y otra hora en una precaria sala de primeros auxilios.

El testimonio de su amigo: "Le abrieron el cráneo con un serrucho"

Emmanuel Suares Reynaga, uno de los amigos de la víctima, contó que lo llevó al hospital de Ivirgarzama, un pueblo ubicado a 226 kilómetros de Cochabamba, en una ambulancia que casualmente pasaba por la ruta.

"Una persona boliviana hizo que la ambulancia frenara y lo llevase al hospital. Si fuera por el hospital, nunca hubiese llegado, nos dimos cuenta después", señaló el amigo de Benítez a LN+.

Una vez llegado al hospital, comenzó una carrera contra el tiempo y la burocracia.

"Lo primero que hicieron los médicos fue darnos un listado de medicinas que teníamos que comprar para poder atenderlo. No entendíamos por qué nos cobraron de antemano, nuestro amigo estaba agonizando", señaló Suarez Reynaga.

Tras recorrer junto a otros amigos todas las farmacias de la localidad para conseguir los medicamentos, la situación se puso más dramática. "Una vez que ellos empezaron a tratarlo a Alejandro, después de 30 ó 40 minutos, se dieron cuenta de que no lo iban a poder atender más por el estado en que estaba y nos pidieron que paguemos la ambulancia", aseguró.

alejandro-benitez-argentina-bolivia-muerto-medicos-pesos.jpg Alejandro Benítez murió en Bolivia por no recibir atención médica.

Respecto a ese trámite, Suares Reynaga detalló: "La cajera me cobraba mil bolivianos. Ahí fue discutir y discutir, porque yo decía que no tenía esa plata, que son como 20.000 pesos argentinos. ‘Yo tengo en el bolsillo como 40.000 pesos argentinos. Te los doy, dame la factura de la ambulancia y después arreglamos’, le decía y ella decía que no, que tus pesos no valen, que no los podía aceptar, que tenía que ser sí o sí peso boliviano".

Ahí fue cuando le pidieron al amigo de Benítez que fuera a cambiar los pesos argentinos a la moneda local: "‘Pero cómo me voy a ir del hospital si mi amigo está agonizando', le decía", afirmó Suáres Reynaga, y agregó: "Entre la cajera y la sala donde estaba Alejandro solamente nos separaba una ventana con una cortina y se escuchaba todo lo que Alejandro estaba sufriendo".

Desesperado intento por buscar casas de cambios

En un intento desesperado, el grupo de personas que acompañaba a Benítez recorrió la ciudad en busca de casas de cambio que aceptaran la moneda argentina. Como no lo lograron, regresaron al hospital. Suáres Reynaga ofreció su moto a la cajera como parte de pago.

"¿Vamos a dejar que mi compañero muera por mil pesos bolivianos? No se trata de un argentino, es una persona que sufre como todos nosotros", le decía. "Ella aflojó. Llamó a la ambulancia, que habrá tardado 15 minutos en venir. Hacía como dos horas y media que teníamos a Alejandro agonizando en esa sala", manifestó Suáres Reynaga.

Alejandro Benítez falleció de un paro respiratorio. "Con mis compañeros nos abrazamos y nos fuimos en lágrimas. Era la impotencia de cómo se podía ver a nuestro amigo muriendo y nadie hacía nada", lamentó.

"Para llevarse el cuerpo tienen que pagar", el pedido del personal de salud de Bolivia

Pero la tragedia estaba lejos de terminar. "Nos sentamos en el piso fuera de la sala y se acercó la misma señorita y nos acercó una factura y nos dijo: ‘Esto es todo lo que tienen que pagar’. Yo la miré con cara de bronca y le digo: ‘Mi amigo se acaba de morir’ y me dijo: ‘Sí, sí, no importa pero para llevarse el cuerpo tiene que pagar todo’", contó el amigo de Benítez.

Y lo que les sucedió a continuación fue casi una tortura porque llegaron los agentes de la policía y los obligaron a ser testigos de la autopsia. "Es algo que jamás lo he vivido, creo que una persona común y corriente como nosotros no está acostumbrado a ver eso, y menos si es un amigo tuyo", expresó Suares Reynaga.

"Nos hicieron firmar para ser testigos de lo que estaban haciendo", reveló el hombre y calificó al procedimiento como "una carnicería".

El hombre recordó: "Con un serrucho le abrieron el pecho, con un serrucho le abrieron el cráneo, nos hicieron ver todo, las costillas que estaban quebradas, todos los moretones. Todo. Como si fuéramos estudiantes. Todo lo vimos".

"Y sin decirte que tuvimos que pagar la autopsia. Tuvimos que volver a todas las farmacias a comprar las gasas, las agujas, los hilos para que lo vuelvan a cerrar. Un infierno fue lo que hemos vivido ahí", dijo.

Por último, señaló: "La bronca de nosotros es que nadie nos va a devolver la vida de nuestro amigo. Plata nadie quiere, lo que queremos y pedimos es justicia y queremos que esto cambie porque a cualquier turista la puede pasar lo mismo en Bolivia y puede sufrir lo que nosotros hemos sufrido ahí".

El relato de su mujer: "Murió por la falta de humanidad de esos monstruos"

Claudia Vilte, esposa Alejandro Benítez, habló por primera vez y realizó fuertes denuncias por lo sucedido. Llamó de "monstruos" a quienes le negaron la atención médica a su esposo.

"Hablo para que a ninguna otra persona le pase lo que a mi esposo. Y no estoy hablando solo de la inhumanidad de quienes no quisieron darle atención médica, sino de la corrupción que sufren las víctimas como le sucedió a mi esposo", remarcó.

Vilte también denunció que la policía de Bolivia le robó una importante cantidad de dinero a su marido cuando ya había fallecido. "Mi esposo no se iba a ir sin plata; él llevaba 25 mil pesos argentinos que cambió y le dieron 700 bolivianos. Me lo dijo a mí por teléfono y los amigos aseguran que antes del accidente prácticamente no habían gastado en nada", afirmó.

"Cuando a mi familia le entregaron sus pertenencias, la policía le devolvió 40 pesos bolivianos y de ahí le hizo quedar 30 porque dijo que era para pagar los gastos que habían tenido por el tema del accidente. A la actitud de esos monstruos que lo dejaron morir sin atenderlo, se suma esa corrupción con una persona que ya estaba muerta", dijo con indignación y en un pedido desesperado por que se haga justicia.