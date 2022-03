El editorial de Viviana Canosa: "Argentina no es Argentina"

"Te preguntás por qué estamos parados siempre en el mismo lugar. Porque votamos siempre a los mismos y nos bancamos la corrupción. Nos conformamos con el 'roban pero hacen'". "Te preguntás por qué estamos parados siempre en el mismo lugar. Porque votamos siempre a los mismos y nos bancamos la corrupción. Nos conformamos con el 'roban pero hacen'".

"Ahora, no hacen pero siguen robando".

"Es un país donde no se resuelve absolutamente nada y nuestros ídolos no ejemplificaron nada de nada. Tenemos ídolos con una vida de mierda".

"Pareciera que no nos importan el hambre, la corrupción, la falta de justicia, la integridad de las personas, la ejemplaridad. Por eso, nuestra querida Argentina ya no es Argentina, ¿en qué momento la usurparon?".

