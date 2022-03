El video de Ángela Torres respondiéndole a Viviana Canosa por sus dichos sobre el 8M

"¡Por Dios! ¿Qué le pasa a Viviana Canosa? ¿Qué tiene en la cabeza señora usted? No puedo creer todo lo que dijo el día de la marcha, el 8M, tipo... (grita)", expresó la cantante.

Embed

Y añadió picante: "Me flashea el bocho que haya personas que piensen de esa forma. Tienen el cerebro contaminado, todo putrefacto, lavado, asqueroso. Pobrecita, real pobrecita".

Cabe recordar que ambas tienen posturas marcadas bien distintas sobre el tema aborto legal (ley de interrupción voluntaria del embarazo). Ángela Torres es pañuelo verde (en favor del aborto) y Viviana Canosa celeste (preservar las dos vidas).

angela torres.jpg

Qué dijo Viviana Canosa sobre el 8M

Desde su programa por A24, Viviana con vos, Viviana Canosa fue muy crítica de las manifestaciones por el 8M, día internacional de la mujer.

La conductora le dedicó varios minutos de su editorial inicial a este masivo evento que tuvo lugar el martes en varios puntos del país: "¿Qué es el patriarcado para ustedes chicas? Es un padre ausente, es un hermano que les hizo bullying, es un pibe que en el colegio no les dio bola, en la universidad no se las garcha... ¿qué es para ustedes el famoso patriarcado?", comenzó Viviana Canosa.

Y remarcó: "La verdad, les diría que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar. ¡Vayan a laburar! Nosotros laburamos todos los días para mantener las políticas populistas de género de este Gobierno por eso hoy es el día internacional de la mujer verde, no de la mujer, nos robaron hasta eso".

Embed

"Cómo van a hacer un paro hoy a docentes? ¿Cómo van a dejar sin clases hoy a las chicas, chicos, chiques, después de casi dos años que no las tuvieron? Las verdaderas feministas dieron su vida por trabajar y ustedes qué hacen? Faltan al laburo y van a la marcha. ¿Cuánto les pagan? ¿Cuánto les pagamos? Ustedes usan el 8M para algo que significa todo lo contrario que significa el 8M. Arruinan todo, rompen todo, es el día hoy de la mujer verde", siguió la conductora.

Y al ver imágenes de la marcha del martes, señaló categórica: "Estas impostoras no creen en la patria, no creen en el honor, en el esfuerzo, básicamente no creen en el laburo. Insisto: muchas de ellas hoy no fueron a laburar para no sé, quedarse en tetas, putear... La verdad que las mujeres no nos sentimos identificadas con ustedes, son una minoría".

"Y además, lo que más me rompe, es que a estas vagas la pagamos con la nuestra, si se la pagan ellas no me importa. igual me molesta mucho que caguen la Catedral, me molesta horrores, me molesta mucho que no respeten a la iglesia", finalizó Viviana Canosa.