El editorial de Viviana Canosa: "Trans-Tornados"

“Un gobierno trans tornado que idolatra dictadores, que idolatra a señores feudales, que idolatra sindicalistas corruptos, que básicamente idolatra delincuentes”. “Un gobierno trans tornado que idolatra dictadores, que idolatra a señores feudales, que idolatra sindicalistas corruptos, que básicamente idolatra delincuentes”.

“Este gobierno se autopercibe trans. Parece una cosa, pero se siente otra, y también es un tornado. Pocos gobiernos fueron tan destructivos como este, no dejó nada sano, lo rompió todo”. “Este gobierno se autopercibe trans. Parece una cosa, pero se siente otra, y también es un tornado. Pocos gobiernos fueron tan destructivos como este, no dejó nada sano, lo rompió todo”.

“Hablemos del trans tornado número 1, el presidente. Hoy está en Alemania pero ayer en España aprovechó para hablar de Cristina, de la guerra, de Milei y de su reelección. Más que obstrucción a su gobierno, lo que cristina quiere es que termine, que usted se vaya”. “Hablemos del trans tornado número 1, el presidente. Hoy está en Alemania pero ayer en España aprovechó para hablar de Cristina, de la guerra, de Milei y de su reelección. Más que obstrucción a su gobierno, lo que cristina quiere es que termine, que usted se vaya”.

“No sabemos si termina este mandato pero él ya se postula para el 2023. Está trans tornado. Se lanza al 2023, Cristina lo quiere lanzar pero desde el balcón de la Rosada”. “No sabemos si termina este mandato pero él ya se postula para el 2023. Está trans tornado. Se lanza al 2023, Cristina lo quiere lanzar pero desde el balcón de la Rosada”.

“Es imposible que Alberto Fernández sea reelecto. No lo quieren ni los propios ni los ajenos, tiene todo en contra. Es más fácil que yo te haga un curso de nuevas masculinidades que él sea reelecto”. “Es imposible que Alberto Fernández sea reelecto. No lo quieren ni los propios ni los ajenos, tiene todo en contra. Es más fácil que yo te haga un curso de nuevas masculinidades que él sea reelecto”.

“Con Perón los únicos privilegiados eran los niños. Con Alberto los únicos privilegiados son los trans. Estoy harta de que todos te hablan de sus derechos, pero nadie te habla de sus obligaciones”. “Con Perón los únicos privilegiados eran los niños. Con Alberto los únicos privilegiados son los trans. Estoy harta de que todos te hablan de sus derechos, pero nadie te habla de sus obligaciones”.

“Los pibes no comen y no estudian. Tenemos una realidad muy grave para seguir despilfarrando guita en cuestiones de género”. “Los pibes no comen y no estudian. Tenemos una realidad muy grave para seguir despilfarrando guita en cuestiones de género”.

