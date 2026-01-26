Accidente de trenes en España: el funcionario que criticó a Milei es el mismo que ahora está en la cuerda floja

Embed

Eso motivó una réplica formal del Gobierno argentino, con la cancillería dirigida por Diana Mondino, en tanto que el ministro del Interior de entonces, Guillermo Francos, dijo que el gobierno español tenía asuntos internos más importantes de qué ocuparse.

Choque en una recta sobre la vía y la encrucijada del ministro español

Cuando se produjo el choque entre los dos trenes de alta velocidad, la primera declaración oficial la hizo el mismo Oscar Puente como ministro de Transporte. “Me llama la atención que sea en una recta y el mantenimiento se había hecho recientemente”, declaró.

Lo dijo en la mañana del 19 de enero de 2026, cuando todo era desconcierto y estupor por la magnitud del accidente. El número de víctimas fatales no paraba de subir y no se sabía qué había causado la tragedia. Con el correr de los días, la comisión investigadora halló un tramo de vía faltante, justamente, en el lugar del descarrilamiento del tren de Iryo. Se dudaba sobre qué fue primero: la vía faltante causó el primer incidente y luego sobrevino el choque o el tren, al descarrilar, se llevó entre los hierros retorcidos a esa porción de la vía.

Ya no hay dudas para los peritos: la vía estaba interrumpida en su continuidad y por eso descarriló el primer tren. Esto puso en una posición incómoda al ministro "antiMilei". Se sumaron reportes de otros trenes con sus ruedas dañadas que pasaron antes por ese lugar. Por ser trenes comunes -no de alta velocidad- su desplazamiento por las vías solo anticipó la tragedia, pero no saltaron las alarmas necesarias.

El accidente ferroviario en Adamuz no solo ha abierto una investigación técnica sobre las causas del choque entre dos trenes de alta velocidad, sino que ha colocado bajo una luz a Puente.

via faltante en los trenes de alta velocidad El tramo de vía faltante que pone en una posición difícil al ministro español que atacó a Milei hace casi dos años. (Foto: A24.com)

¿Un accidente ocultado por la conducción política?

En días en que la prioridad nacional debería ser el duelo y la búsqueda de respuestas, la polémica política ha tomado protagonismo, poniendo en el centro del debate a quien dirige la política ferroviaria del país. La oposición, sectores del Gobierno y expertos técnicos han cuestionado abiertamente la gestión del ministerio que lidera Puente, poniendo sobre la mesa el estado de la infraestructura, la comunicación oficial y la respuesta institucional en los días posteriores al siniestro.

Puente llegó al ministerio con la difícil tarea de modernizar y gestionar uno de los sistemas ferroviarios más extensos y complejos de Europa. Al mismo tiempo, era el orgullo del transporte ferroviario español. Tanto que comenzaron a correr por sus vías, trenes de otros países, como el italiano de Iryo.

Los accidentes que se sucedieron tras este, el más grave, ha enfocado nuevamente el debate sobre inversión, mantenimiento y supervisión de la red ferroviaria española. La línea afectada había sido objeto de obras recientes, pero la mezcla de tramos renovados y antiguos ha generado dudas sobre si el estado real de la infraestructura estaba siendo comunicado con precisión.

Desde el primer momento, Puente defendió que el raíl donde se produjo el descarrilamiento era nuevo y había sido instalado en 2025, acompañado de certificados técnicos para probarlo. Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada tanto por medios como por fuentes técnicas, que señalan que parte de la vía no había sido renovada completamente y que la rotura podría situarse precisamente en la unión entre elementos nuevos y antiguos.