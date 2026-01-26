Accidente de trenes en España: el funcionario que criticó a Milei es el mismo que ahora está en la cuerda floja
Oscar Puente tiene a su cargo el área de Transporte y Movilidad Sostenible. Ahora, está en la mira por el accidente de dos trenes de alta velocidad en el sur de ese país.
El ministro de Transporte del PSOE, Oscar Puente, contra Javier Milei, El funcionario español, comprometido por los informes prericiales por el accidente de trenes. ( Foto: A24.com)
"Caerá quien tenga que caer. Si soy yo, tendré que ser, si es que tengo alguna responsabilidad". Quien hizo esa aseveración no tuvo más remedio que ponerse a sí mismo bajo la lupa en el marco de la investigación por el reciente accidente de trenes de alta velocidad en España que dejó 45 muertos. Su nombre es Oscar Puente y los argentinos lo recuerdan porque fue el primer funcionario del gobierno socialista español en atacar a Javier Milei cuando iniciaba su gestión como presidente de la Argentina.
Los dichos de Milei sobre el socialismo y la figura de Pedro Sánchez estuvieron acompañados por viajes a ese país en los que el presidente libertario se reunió con figuras de Vox y del Partido Popular. Pero ignoró al gobierno del PSOE en la Moncloa. Por eso, hubo varios cruces con el propio Pedro Sánchez y varios de sus ministros. El que abrió el fuego, en su momento, fue Puente. Ahora, es el mismo que aparece muy cuestionado en su país: lo que dijo en un primer momento no se compadece con lo que demuestra la investigación de la causa del accidente de trenes.
Puente: "Os acordáis cuando salió no sé en qué estado..."
Javier Milei llevaba menos de 5 meses en el poder cuando recibió la primera crítica fuerte desde el gobierno español. Enfrentado por una cuestión ideológica con el socialismo, el presidente libertario hizo reproches al gobierno de Pedro Sánchez y anunció que en un viaje a Madrid, solo iría a un encuentro de conservadores de extrema derecha, organizado por Santiago Abascal, líder de Vox. Por eso, hubo una serie de cruces, cada vez más duros. El primer golpe lo dio el ministro español ahora cuestionado.
"Os acordáis cuando salió no sé en qué estado y previo a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias", dijo Puente en un mitin partidario sobre Milei, sin aportar absolutamente nada más que lo que vio por televisión a 14.000 km de distancia.
Eso motivó una réplica formal del Gobierno argentino, con la cancillería dirigida por Diana Mondino, en tanto que el ministro del Interior de entonces, Guillermo Francos, dijo que el gobierno español tenía asuntos internos más importantes de qué ocuparse.
Choque en una recta sobre la vía y la encrucijada del ministro español
Cuando se produjo el choque entre los dos trenes de alta velocidad, la primera declaración oficial la hizo el mismo Oscar Puente como ministro de Transporte. “Me llama la atención que sea en una recta y el mantenimiento se había hecho recientemente”, declaró.
Lo dijo en la mañana del 19 de enero de 2026, cuando todo era desconcierto y estupor por la magnitud del accidente. El número de víctimas fatales no paraba de subir y no se sabía qué había causado la tragedia. Con el correr de los días, la comisión investigadora halló un tramo de vía faltante, justamente, en el lugar del descarrilamiento del tren de Iryo. Se dudaba sobre qué fue primero: la vía faltante causó el primer incidente y luego sobrevino el choque o el tren, al descarrilar, se llevó entre los hierros retorcidos a esa porción de la vía.
Ya no hay dudas para los peritos: la vía estaba interrumpida en su continuidad y por eso descarriló el primer tren. Esto puso en una posición incómoda al ministro "antiMilei". Se sumaron reportes de otros trenes con sus ruedas dañadas que pasaron antes por ese lugar. Por ser trenes comunes -no de alta velocidad- su desplazamiento por las vías solo anticipó la tragedia, pero no saltaron las alarmas necesarias.
El accidente ferroviario en Adamuz no solo ha abierto una investigación técnica sobre las causas del choque entre dos trenes de alta velocidad, sino que ha colocado bajo una luz a Puente.
¿Un accidente ocultado por la conducción política?
En días en que la prioridad nacional debería ser el duelo y la búsqueda de respuestas, la polémica política ha tomado protagonismo, poniendo en el centro del debate a quien dirige la política ferroviaria del país. La oposición, sectores del Gobierno y expertos técnicos han cuestionado abiertamente la gestión del ministerio que lidera Puente, poniendo sobre la mesa el estado de la infraestructura, la comunicación oficial y la respuesta institucional en los días posteriores al siniestro.
Puente llegó al ministerio con la difícil tarea de modernizar y gestionar uno de los sistemas ferroviarios más extensos y complejos de Europa. Al mismo tiempo, era el orgullo del transporte ferroviario español. Tanto que comenzaron a correr por sus vías, trenes de otros países, como el italiano de Iryo.
Los accidentes que se sucedieron tras este, el más grave, ha enfocado nuevamente el debate sobre inversión, mantenimiento y supervisión de la red ferroviaria española. La línea afectada había sido objeto de obras recientes, pero la mezcla de tramos renovados y antiguos ha generado dudas sobre si el estado real de la infraestructura estaba siendo comunicado con precisión.
Desde el primer momento, Puente defendió que el raíl donde se produjo el descarrilamiento era nuevo y había sido instalado en 2025, acompañado de certificados técnicos para probarlo. Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada tanto por medios como por fuentes técnicas, que señalan que parte de la vía no había sido renovada completamente y que la rotura podría situarse precisamente en la unión entre elementos nuevos y antiguos.