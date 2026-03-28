Un japonés denunció a Wanda Nara y Martín Migueles por su conducta en un tren: "No quiero..."

TW Wanda Nara viajando en tren en Japón

A pesar de que el mensaje original estaba en japonés, la traducción de Google arrojó un fuerte descargo por parte del pasajero: “Había un extranjero sentado en su asiento, hablando a gritos por teléfono, totalmente reclinado, con los zapatos sobre el asiento de enfrente. Pensé: No quiero estar cerca de estos tipos. Entonces me di cuenta de que estaba justo detrás de mí... Fue un infierno, incluso en el vagón verde, ya no hay sensación de seguridad. Ya ni siquiera se trata de asientos reclinables, es más bien como: ¿Estos tipos hablan en serio?”.

Como suele suceder en estos casos, la repercusión fue inmediata. En cuestión de minutos, la red social X se llenó de comentarios de usuarios argentinos que no solo identificaron a los protagonistas del episodio, sino que además le explicaron al autor del posteo quiénes eran y le aportaron detalles sobre su exposición mediática, incluyendo las reiteradas polémicas que involucran a Mauro Icardi.

IG Wanda Nara - Tokyo

Por qué Moria Casán aniquiló a Wanda Nara tras presumir sus carteras de alta gama durante su viaje por Japón

Si hay un conflicto que Wanda Nara se ocupa de mantener siempre latente es el que la enfrenta con China Suárez, a quien responsabiliza por haberse entrometido en su historia con Mauro Icardi, su segundo esposo. En ese contexto, en las últimas horas la empresaria volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir una serie de posteos en redes sociales que rápidamente generaron repercusión y que muchos leyeron como un mensaje directo para la actual novia del futbolista del Galatasaray.

Todo esto se dio en paralelo al análisis que hicieron en televisión sobre el ya famoso “bolsogate”, un tema que sigue dando tela para cortar. Este viernes, en el programa La mañana con Moria (El Trece), Nazarena Di Serio retomó la polémica y se detuvo en un movimiento puntual de la mediática que no pasó inadvertido.

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“¿Se acuerdan? El ‘bolsogate’ de la China. Ese Louis Vuitton rosa que supuestamente era exclusivo para ella que se lo había pedido Icardi de regalo”, recordó la panelista, poniendo en contexto el origen del escándalo. Acto seguido, hizo hincapié en la actitud reciente de Wanda durante sus vacaciones en Japón: “Ayer Wanda clavó catorce historias para mostrar que el bolso de la China no era exclusivo y que ella también lo tiene”.

Según lo comentado al aire, la empresaria habría ido más allá de las redes y se habría acercado a un local de la reconocida firma con la intención de demostrar su punto y dejar mal parados tanto a la actriz como al delantero. “Fue a la tienda y mostró que no era exclusivo el bolso, que era mentira. Pero 14 historias se clavó”, insistió Di Serio, visiblemente sorprendida por la cantidad de publicaciones que realizó la mayor de las Nara con el accesorio rosa como protagonista.

Como era de esperarse, Moria Casán no dejó pasar la oportunidad de opinar y fiel a su estilo lanzó comentarios cargados de ironía, sembrando dudas sobre la autenticidad de los productos. “¿No hay mucho Senegal por ahí? Yo veo un mantero de Senegal. Mucho Taiwán hay”, disparó sin vueltas.

IG Wanda Nara con el mismo bolso rosa LV de la China Suárez

Pero la conductora no solo apuntó contra las carteras, sino también contra una de las imágenes que compartió Wanda. “A mí lo que me llamó la atención es una foto que tenía las piernas tan abiertas que pensaba que estaba en el ginecólogo. ¿Qué tiene que ver la foto de la pierna abierta tipo ginecólogo con una cartera?”, cuestionó con su habitual frontalidad.

En esa misma línea, agregó: “Estaba muy cómoda en el tren con las piernas abiertas, era el Tren Bala. Ella está en Japón”, aportando más detalles sobre las postales que circularon.

Por último, Nazarena Di Serio sumó otro dato que, a su entender, no sería casual y también podría interpretarse como una indirecta hacia la ex Casi Ángeles. “¿Se acuerdan que la China es muy fanática de Hello Kitty? Se fue a la fábrica de Hello Kitty. Se subió al tren ‘tuneado’ con Hello Kitty”, concluyó, dejando abierta la puerta a nuevas especulaciones.