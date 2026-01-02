Uno muerto y el otro grave: las dos figuras del deporte mundial atrapados en el trágico incendio de Suiza

En abril de 2025 había ganado el Omega Dubai Creek Amateur Open y también había participado en competencias como el Trofeo Rey Hamad, disputado en el Royal Bahrain Golf Club, y la Copa de los Emiratos Árabes Unidos en Al Ain. Además, había competido en certámenes juveniles en Francia y Bélgica, ampliando su experiencia internacional a muy corta edad.

En su cuenta de Instagram, donde en las últimas horas se multiplicaron los mensajes de despedida, se lo podía ver posando junto a figuras consagradas del golf mundial, como Rory McIlroy, actual número dos del ranking global.

Qué se sabe sobre las últimas horas antes del incendio

Según reconstruyeron medios italianos y suizos, Emanuele se encontraba en Crans-Montana de vacaciones junto a su familia. Durante la noche del 31 de diciembre decidió salir con dos amigos al bar Le Constellation, uno de los puntos de encuentro más concurridos del resort durante los festejos de Año Nuevo.

Ambos amigos lograron escapar del incendio y fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica. El joven golfista, en cambio, quedó atrapado dentro del local y desde ese momento fue intensamente buscado por su entorno.

Su padre, Edoardo Galeppini, había brindado declaraciones a medios italianos durante la madrugada, cuando todavía mantenía la esperanza de encontrarlo con vida. Incluso relató que le había enviado un mensaje a su hijo alrededor de la medianoche para desearle un feliz año nuevo y que, tras la explosión registrada cerca de la 1.30, ya no obtuvo respuesta.

Qué dice el comunicado oficial de la Federación Italiana de Golf

En el texto difundido tras la confirmación, la Federación Italiana de Golf expresó: “La Federación lamenta el fallecimiento de Emanuele Galeppini, un joven deportista que llevaba consigo pasión y valores genuinos”. Y agregó: “En estos momentos de profunda tristeza, acompañamos en el pensamiento a su familia y a todos sus seres queridos”.

El mensaje cerró con una frase que se repitió en numerosos homenajes virtuales: “Emanuele, siempre estarás en nuestros corazones”.

Un futbolista del Metz entre los heridos

La tragedia también golpeó al fútbol europeo. Entre los heridos se encuentra Tahirys Dos Santos, futbolista francés de 19 años perteneciente al segundo equipo del FC Metz. El joven sufrió quemaduras graves en el 30% de su cuerpo y fue trasladado a un hospital de Stuttgart, en Alemania, para recibir tratamiento especializado.

image

Su agente confirmó que, si bien su estado sigue siendo delicado, la capacidad respiratoria del jugador mostró una mejora significativa en las últimas horas. Desde el club francés emitieron un comunicado expresando su apoyo tanto al futbolista como a su familia.

Cuál es la situación actual tras el incendio

De acuerdo con las autoridades del cantón de Valais, el incendio dejó al menos 40 muertos y 115 heridos, de los cuales unos 80 se encuentran en estado crítico. La fiscal general Béatrice Pilloud explicó que la identificación de los cuerpos puede llevar varios días debido al estado en el que fueron hallados.

Mientras tanto, continúan los llamados en redes sociales para localizar a personas aún desaparecidas, en un contexto de conmoción que atraviesa no solo a Suiza, sino también a Italia, Francia y otros países con ciudadanos afectados por la tragedia.

El incendio, ocurrido en pleno festejo de Año Nuevo, transformó una noche de celebración en una de las tragedias más impactantes del inicio de 2026, con historias como la de Emanuele Galeppini que ponen rostro y nombre a un drama que todavía duele.