Cómo está el piloto argentino que sufrió un grave accidente en Mendoza tras ser operado

La convocatoria, organizada a través de redes sociales, reunió a cientos de personas en la explanada jesuita frente a la Clínica de Cuyo, donde permanece internado. Allí se llevó a cabo una misa y un rezo del rosario, con el objetivo de enviar fuerza y esperanza al joven piloto mendocino.

En consecuencia, Juan Cruz Yacopini está en estado delicado pero estable tras sufrir un grave accidente en el dique El Carrizal; fue operado con éxito de una lesión cervical y se encuentra en terapia intensiva, sin compromiso cerebral, pero su evolución es lenta y requiere monitoreo constante, con pronóstico reservado, aunque ha mostrado mejoras como respirar por sí mismo y comunicarse por gestos, según informes médicos.