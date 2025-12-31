En vivo Radio La Red
Cómo está el piloto argentino que sufrió un grave accidente en Mendoza tras ser operado

Juan Cruz Yacopini se encuentra estable, pero en terapia intensiva con pronóstico reservado. El mendocino se lesionó mientras hacía una actividad recreativa en sus vacaciones.

La salud de Juan Cruz Yacopini continúa generando preocupación en el mundo del automovilismo. El piloto argentino, de 26 años, sufrió un accidente mientras vacacionaba en Mendoza y permanece internado en estado crítico.

Juan Cruz Yacopini, que fue campeón del Mundial de Bajas 2025, sufrió un grave accidente días antes de viajar al Rally Daka. 

En las últimas horas, Yacopini fue operado con éxito en la Clínica de Cuyo. El procedimiento buscó fijar la cervical para inmovilizar el cuello y proteger la médula espinal, una zona comprometida luego de que el deportista impactara con su cabeza en el fondo del lago El Carrizal.

Aunque la intervención resultó positiva, el piloto sigue en terapia intensiva, consciente y con respiración asistida. Su cuadro continúa siendo delicado y con pronóstico reservado. Según explicaron allegados, la recuperación tras esta operación será clave para definir los pasos médicos a seguir.

Yacopini fue operado con éxito en la Clínica de Cuyo.

Rezo y apoyo: multitudinaria convocatoria por Yacopini

Mientras el equipo médico monitorea su evolución, familiares, amigos y fanáticos realizaron una muestra de acompañamiento en la previa de Navidad.

La convocatoria, organizada a través de redes sociales, reunió a cientos de personas en la explanada jesuita frente a la Clínica de Cuyo, donde permanece internado. Allí se llevó a cabo una misa y un rezo del rosario, con el objetivo de enviar fuerza y esperanza al joven piloto mendocino.

En consecuencia, Juan Cruz Yacopini está en estado delicado pero estable tras sufrir un grave accidente en el dique El Carrizal; fue operado con éxito de una lesión cervical y se encuentra en terapia intensiva, sin compromiso cerebral, pero su evolución es lenta y requiere monitoreo constante, con pronóstico reservado, aunque ha mostrado mejoras como respirar por sí mismo y comunicarse por gestos, según informes médicos.

