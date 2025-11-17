El impactante hundimiento de tres barcos pesqueros por las fuertes ráfagas en la Patagonia

La gravedad del temporal activó la intervención del Comité de Operaciones de Emergencia en Santa Cruz, que mantuvo una reunión este lunes en la Subsecretaría de Protección Civil de Río Gallegos para analizar la evolución del clima y coordinar respuestas.

En paralelo, localidades como Las Heras y Caleta Olivia registraron voladura de techos, caída de árboles y numerosos pedidos de asistencia, con más de un centenar de intervenciones por parte de las cuadrillas.

El aviso del SMN por viento indica que se esperan velocidades sostenidas de entre 60 y 90 km/h y ráfagas que podrían superar los 140 km/h, un comportamiento que el organismo define como excepcional y con capacidad de generar emergencias o desastres.

Frente a este escenario, las autoridades provinciales insistieron en varias recomendaciones mientras se mantenga la intensidad del viento, como evitar desplazamientos y permanecer en los hogares, asegurar objetos que puedan ser arrastrados, seguir la información oficial y comunicar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia.