Los padres murieron en el acto. Los niños fueron trasladados de urgencia a los hospitales Gutiérrez y Garrahan con múltiples traumatismos. La mayor, Sol Milagros, de 14 años, lucha por su vida en terapia intensiva. Sus hermanos Agustín (11) y Neemías (7) ya recibieron el alta médica, aunque con heridas físicas y emocionales profundas.

Renault 12 destrozado José C Paz 1 Iba a 160 km/h y destrozó a una familia: las impresionantes imágenes de cómo quedó el Renault 12.

“Mis sobrinos se quedaron sin mamá ni papá”

Jonathan Ramírez, hermano de Eliana, habló entre lágrimas en A24: “Esto nos cambió la vida para siempre. Mis sobrinos se quedaron sin mamá ni papá. Ahora somos nosotros, las dos familias, quienes los vamos a criar”.

Jonathan contó que los chicos pudieron despedirse de sus padres durante el velorio, acompañados por psicólogos del municipio: “Les explicamos que sus papás están descansando en el cielo. Fue durísimo, pero ellos entendieron desde su fe. Somos una familia cristiana, la fe es lo que nos sostiene”.

Su hermano Cristian, tío paterno de los menores, agregó: “Mi hermana Ruth firmó como responsable legal por si hay que llevarlos al médico o hacer trámites, pero en realidad los estamos criando entre todos. Siempre fuimos muy unidos y ahora más que nunca”.

Renault 12 destrozado José C Paz 2 las impresionantes imágenes de cómo quedó el Renault 12. (Foto: gentileza TN)

Una familia humilde y creyente, destrozada

La familia Benítez-Ramírez vivía en José C. Paz y era muy conocida por su solidaridad y trabajo diario. “Se levantaban todos los días para ganarse la vida, eran humildes, creyentes, amables. Fue un gusto haberlos conocido”, contó Diego, un amigo de la pareja.

“Es increíble lo que pasó. Nadie puede entenderlo. Ahora hay que acompañar a los chiquitos, que quedaron solos”, dijo entre lágrimas.

El responsable del siniestro fue identificado como Michael Carballo, de 18 años, hijo del dueño del boliche “Tornado”, muy conocido en la zona norte del conurbano.

Pese a su corta edad, los vecinos aseguran que Carballo solía manejar a alta velocidad por las calles del distrito. “Este chico ya tenía antecedentes. Andaba a toda velocidad por todos lados”, contó Jonathan, hermano de Eliana.

La justicia investiga si el joven venía realizando maniobras imprudentes antes de la colisión. Cámaras de seguridad habrían captado el momento en que la camioneta cruza un semáforo en amarillo y acelera.

La investigación judicial

El caso está en manos de la UFI N°4 de San Martín, que investiga el delito de doble homicidio culposo agravado por conducción temeraria y por intoxicación alcohólica.

El abogado de la familia, Marcelo Chumba, explicó: “La pericia determinará la velocidad exacta de la camioneta. Hay cámaras que muestran que el conductor cruzó un semáforo en amarillo y aceleró. Todo indica que iba a más de 160 km/h”.

Hasta el momento, Carballo permanece imputado pero en libertad, lo que generó indignación entre los familiares de las víctimas.

“No buscamos venganza, pero queremos justicia. Mis sobrinos se quedaron sin padres por la imprudencia de alguien que creyó que podía hacer lo que quisiera”, expresó Cristian, uno de los tíos.

“Nadie de su familia nos llamó”

El silencio del entorno del acusado provocó un profundo malestar. Los familiares denunciaron que ningún miembro de la familia Carballo se comunicó con ellos desde la tragedia.

“Ni el chico que manejaba ni sus padres llamaron. Nadie. Entendemos que puedan tener miedo, pero nosotros solo pedimos justicia”, dijo Jonathan.

“No le deseo el mal a nadie, pero mis sobrinos quedaron huérfanos. Confiamos en la justicia terrenal y también en la de Dios”, agregó.

Tras la tragedia, se colocaron velas y flores en la esquina donde ocurrió el accidente. “Acá murió una familia. Esto no puede volver a pasar”, se leía en un cartel improvisado.

El futuro de los tres huérfanos

Mientras avanza la causa, los hermanos de las víctimas se organizan para criar a los tres niños. Los pequeños viven actualmente con sus tíos y primos, rodeados de afecto.

“Nos queda una vida por delante para acompañarlos, darles amor y que no les falte nada. Ellos son nuestra fuerza para seguir”, dijo Jonathan, emocionado.