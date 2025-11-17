El fuerte reclamo de Sabrina Rojas que dejó mal parado a Luciano Castro: "Falta..."

Sabrina Rojas y Luciano Castro.jpeg

¿Qué dijo Sabrina Rojas sobre el novio de Julieta Poggio?

Julieta Poggio volvió a ser tema de conversación por lo ocurrido en la gala de los Martín Fierro junto a Martín Salwe. Los rumores apuntan a que ambos habrían protagonizado un acercamiento romántico en la celebración posterior, realizada en el Hotel Hilton tras la entrega de premios.

"Nos dimos un piquito. Fue un piquito de buena onda. Algo de amistad", explicó la ex Gran Hermano en Sálvese quien pueda sobre su encuentro con el panelista.

En el ciclo Pasó en América no solo repasaron las palabras de Julieta Poggio, sino que también mostraron imágenes de la influencer junto a su pareja actual, Fabrizio Maida.

Al ver las fotos del muchacho, Sabrina Rojas lanzó una observación filosa. "Ese chico, si no es bisexual, pega en el palo. ¡Tiene las cejas más depiladas que ella! ¡Tiene la boca hecha ese chico!", comentó.

"¡Tiene el cuello muy erecto! ¡Mirá la foto!", agregó Álvaro Navia. "Es rara esa pareja", cerró la conductora y modelo, convencida de que la ex Gran Hermano quedó impactada por Martín Salwe. "Ella flasheó con vos. En vos vio masculinidad, chamuyo, simpatía... para mí, en este momento, ella está pensando en vos", remató.