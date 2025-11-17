El fuerte reclamo de Sabrina Rojas que dejó mal parado a Luciano Castro: "Falta..."
Sabrina Rojas volvió a apuntar contra Luciano Castro tras conocerse los planes del actor en Mar de Cobo junto a Griselda Siciliani.
17 nov 2025, 18:04
El cruce entreSabrina Rojas y su expareja, Luciano Castro, sumó un nuevo capítulo. En el programa Pasó América (América TV) se mencionó que el actor compró un terreno en Mar de Cobo con la intención de construir una casa de verano junto a su actual novia, Griselda Siciliani.
Ante esa información, Rojas reaccionó sin filtro y lanzó: “Falta el aire acondicionado para el nene antes que la casa en Mar de Cobo”. Molesta, agregó: “Desde diciembre que lo estoy pidiendo. Siempre me responde que es un lujo y que no tiene plata ahora. Ojalá llegue el aire”.
La conductora dejó en claro que su enojo no era reciente, sino que venía acumulándose desde hacía tiempo: “Tenía que largarlo, lo tenía que vomitar”. En ese momento, Augusto Tartúfoli intentó descomprimir la tensión con humor al sugerir: “Saquemos un canje”. Sin embargo, Sabrina mantuvo firme su postura y remató: “Estoy en eso, gestionando, si la otra persona dice que es un lujo y que no puede, ¿qué voy a hacer?”.
Tiempo atrás, el periodista Luis Bremer había contado detalles sobre el proyecto de Castro y Siciliani: “Ya tienen el terrero frente al mar, en Mar Chiquita, un lugar hermoso, en mayo juntaron el dinero, tengo entendido que pusieron la mitad cada, pero hay un problema; por una normativa que cambió, el municipio no les permite construir sobre su terreno”.
¿Qué dijo Sabrina Rojas sobre el novio de Julieta Poggio?
Julieta Poggio volvió a ser tema de conversación por lo ocurrido en la gala de los Martín Fierro junto a Martín Salwe. Los rumores apuntan a que ambos habrían protagonizado un acercamiento romántico en la celebración posterior, realizada en el Hotel Hilton tras la entrega de premios.
"Nos dimos un piquito. Fue un piquito de buena onda. Algo de amistad", explicó la ex Gran Hermano en Sálvese quien pueda sobre su encuentro con el panelista.
En el ciclo Pasó en América no solo repasaron las palabras de Julieta Poggio, sino que también mostraron imágenes de la influencer junto a su pareja actual, Fabrizio Maida.
Al ver las fotos del muchacho, Sabrina Rojas lanzó una observación filosa. "Ese chico, si no es bisexual, pega en el palo. ¡Tiene las cejas más depiladas que ella! ¡Tiene la boca hecha ese chico!", comentó.
"¡Tiene el cuello muy erecto! ¡Mirá la foto!", agregó Álvaro Navia. "Es rara esa pareja", cerró la conductora y modelo, convencida de que la ex Gran Hermano quedó impactada por Martín Salwe. "Ella flasheó con vos. En vos vio masculinidad, chamuyo, simpatía... para mí, en este momento, ella está pensando en vos", remató.