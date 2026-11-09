El imponente escenario para el Papa en Palermo: quién lo diseñó y qué significan sus 3 símbolos religiosos

Quién es Eugenio Uda, el sacerdote que diseñó el escenario del Papa

El sacerdote Eugenio Uda asumió el desafío de crear un espacio que no solamente pudiera albergar una celebración religiosa multitudinaria, sino que también transmitiera un mensaje espiritual a través de su arquitectura. Para desarrollar la propuesta, eligió tres palabras que considera centrales en la fe católica: Espíritu Santo, cruz y piedra.

Según explicó, su intención fue que los asistentes pudieran identificar estos símbolos y comprender su significado durante la celebración.

El resultado es una estructura blanca, de grandes dimensiones, con una cubierta de líneas curvas y una cruz monumental que se destaca sobre uno de sus laterales.

Los tres símbolos religiosos que inspiraron el diseño del escenario

El imponente escenario para el papa León XIV en Palermo (Foto: gentileza La Opinión Austral)

El Espíritu Santo: un techo que representa una paloma

Uno de los elementos más llamativos es el techo ondulado, cuya silueta fue concebida para evocar una paloma, símbolo tradicional del Espíritu Santo. La cubierta presenta una sucesión de curvas que transmiten una sensación de movimiento y dinamismo.

La intención de Uda fue representar una presencia espiritual que no se limita al altar, sino que se extiende simbólicamente hacia toda la comunidad reunida frente al escenario.

La cruz blanca: un faro para los fieles

A uno de los lados del escenario se levanta una gran cruz blanca, diseñada para ser visible incluso desde los sectores más alejados del corredor habilitado para el público.

Además de su función religiosa, la cruz cumple un propósito visual: convertirse en una referencia para los miles de asistentes que seguirán la ceremonia desde distintos puntos de la Avenida del Libertador. El sacerdote explicó que la estructura representa a Cristo como una luz que orienta y acompaña a los creyentes.

La piedra: el símbolo de San Pedro y la continuidad de la Iglesia

El tercer elemento está presente en el altar, que fue diseñado con un revestimiento de piedra. Su significado remite a la tradición católica que identifica a San Pedro como fundamento de la Iglesia y reconoce en los papas a sus sucesores.

De esta manera, el altar busca representar la continuidad histórica de la institución y el papel que ocupa León XIV como sucesor de Pedro.

Cuánto mide el escenario del papa León XIV en Palermo

El imponente escenario para el papa León XIV en Palermo (Foto: gentileza La Opinión Austral)

La estructura principal fue diseñada para albergar dos grandes celebraciones religiosas y permitir que el Pontífice sea visible desde diferentes sectores del predio. Tiene un altura de 24 metros aproximadamente, 22 metros de ancho, 16 metro de profundidas y la extención de techo es de 44 metros.

La fachada blanca tiene una impronta modernista, con ondulaciones que recuerdan al estilo art nouveau.

El montaje incluye pantallas LED gigantes, torres de iluminación, sistemas de sonido sincronizados y estructuras técnicas para garantizar que la ceremonia pueda seguirse desde diferentes puntos del corredor de Avenida del Libertador.

Frente al escenario principal también se instaló una plataforma destinada al coro, integrado por cientos de participantes.

Además, se contempló un sector especialmente acondicionado para personas con discapacidad o movilidad reducida.

Cuándo utilizará el papa León XIV el escenario de Palermo

El escenario instalado frente al Monumento de los Españoles será utilizado para dos encuentros centrales de la visita papal. El primero tendrá lugar este lunes, a las 11.30, cuando León XIV celebre la Santa Misa por las Familias.

El segundo está programado para el martes 10 de noviembre, a las 20.15, con una vigilia dedicada a las familias y a los jóvenes. Una vez finalizadas las actividades, comenzará el desmontaje de las estructuras para devolver al espacio público su configuración habitual.

Un escenario con antecedentes históricos en las visitas papales

El Monumento de los Españoles no fue elegido al azar. El lugar tiene una fuerte vinculación con acontecimientos religiosos que marcaron la historia argentina. El 12 de junio de 1982, el papa Juan Pablo II celebró allí una misa durante su primera visita al país, en los últimos días de la Guerra de Malvinas.

Décadas antes, en 1934, el mismo sector de Palermo había sido escenario del XXXII Congreso Eucarístico Internacional, uno de los encuentros católicos más importantes realizados en la Argentina.

Con la llegada de León XIV, el lugar volverá a convertirse en el centro de una celebración religiosa de gran convocatoria.