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La historia del Cottolengo Don Orione: el emblemático hogar de Claypole al que llegó el Papa

El Sumo Pontífice visita este lunes el centro residencial ubicado en Almirante Brown, donde viven más de 400 personas con discapacidad. Cómo nació la institución, cuál es su historia y qué actividades se realizan allí.

La historia del Cottolengo Don Orione: el emblemático hogar de Claypole que visitará el Papa este lunes

La historia del Cottolengo Don Orione: el emblemático hogar de Claypole que visitará el Papa este lunes

El papa León XIV llegó este lunes el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole, partido de Almirante Brown. Se trata de una de las primeras actividades sociales de su agenda en la provincia de Buenos Aires y los protagonistas del encuentro son las personas con discapacidad que viven en la institución y a los trabajadores que las acompañan diariamente.

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Se trata de uno de los espacios más emblemáticos de la obra de Don Orione en la Argentina. Actualmente, alberga a 415 residentes y cuenta con una estructura de pequeños hogares, donde se busca recrear un ambiente familiar y brindar acompañamiento permanente.

Cottolengo Don Orione: cómo es el centro que visitó el Papa

El Pequeño Cottolengo de Claypole es el centro residencial más grande de la obra de Don Orione en el país. Allí viven 415 personas con discapacidad, distribuidas en diferentes hogares y acompañadas por equipos de profesionales y asistentes durante las 24 horas.

La institución desarrolla distintas actividades orientadas al bienestar, la participación y la autonomía de sus residentes. Entre ellas se encuentran talleres de arte, música, teatro, huerta, cocina y formación laboral.

Además, el establecimiento forma parte de una red de 14 Pequeños Cottolengos distribuidos en Argentina, Uruguay y Paraguay, que en conjunto brindan alojamiento y asistencia a unas 1.300 personas.

El Pequeño Cottolengo de Claypole es el centro residencial más grande de la obra de Don Orione en el país (Foto: donorione.org.ar)

El Pequeño Cottolengo de Claypole es el centro residencial más grande de la obra de Don Orione en el país (Foto: donorione.org.ar)

Cuándo se fundó el Cottolengo Don Orione de Claypole

La historia del establecimiento comenzó el 28 de abril de 1935, por iniciativa de San Luis Orione, sacerdote italiano y fundador de la Pequeña Obra de la Divina Providencia.

En aquel entonces, Claypole era una zona rural y alejada de los principales centros urbanos. Allí comenzó a desarrollarse una obra destinada a brindar asistencia y alojamiento a personas que necesitaban cuidados y acompañamiento.

Con el paso de los años, se fueron construyendo e inaugurando nuevos hogares hasta convertir el predio en una gran comunidad. La institución fue creciendo y consolidando un modelo de atención que busca priorizar el bienestar y los derechos de quienes viven allí.

El lugar también tiene un significado especial para la congregación religiosa: en 1937, Don Orione manifestó su deseo de que sus cenizas descansaran en ese predio, al que consideraba su segunda patria.

Ese vínculo histórico se mantiene hasta la actualidad. El 29 de agosto de 2000 llegó al santuario ubicado dentro de la capilla central el corazón incorrupto de San Luis Orione, que desde entonces se conserva allí y convoca a miles de fieles durante el año.

En el predio viven 415 personas con discapacidad, distribuidas en diferentes hogares y acompañadas por equipos de profesionales durante las 24 horas. (Foto: donorione.org.ar)

En el predio viven 415 personas con discapacidad, distribuidas en diferentes hogares y acompañadas por equipos de profesionales durante las 24 horas. (Foto: donorione.org.ar)

Qué significa la palabra Cottolengo y de dónde viene su nombre

El término Cottolengo tiene su origen en San José Benito Cottolengo, un sacerdote italiano que en el siglo XIX impulsó una obra destinada a recibir y asistir a personas enfermas, pobres y abandonadas.

La iniciativa surgió a partir de una experiencia que lo marcó profundamente: en 1827 acompañó a una joven madre que no había sido admitida en los hospitales de la ciudad. Años después, esa situación lo llevó a crear un espacio de asistencia para quienes no encontraban respuesta en otras instituciones.

El 27 de abril de 1832 fundó en Turín, Italia, la Pequeña Casa de la Divina Providencia. Sin embargo, los habitantes de la ciudad comenzaron a identificarla por el apellido de su fundador: Cottolengo.

Con el tiempo, el nombre se extendió y pasó a utilizarse para identificar a instituciones dedicadas al cuidado y la asistencia de personas en situación de vulnerabilidad.

San Luis Orione tomó esa experiencia como referencia para su propia obra y adoptó la denominación Pequeños Cottolengos para los hogares que fundó. De allí surge el nombre de la histórica institución que León XIV visitará este lunes en Claypole.

En pocas palabras

  • Papa Francisco: Visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, Buenos Aires, el lunes 9 de noviembre.
  • Institución: Alberga a 415 personas con discapacidad en un entorno de pequeños hogares con acompañamiento profesional.
  • Historia: Fundado el 28 de abril de 1935 por San Luis Orione, es un centro emblemático de la obra en Argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI
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