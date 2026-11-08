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La versión de Mauro Icardi sobre el episodio con su hija: el informe médico y un dato que no había trascendido

En Infama detallaron qué habría originado la discusión y revelaron que el certificado médico no constató lesiones en la menor, un dato que no había trascendido.

8 nov 2026, 23:40
wanda nara, mauro icardi
wanda nara, mauro icardi

La denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi por presuntas lesiones leves a su hija Francesca continúa generando repercusiones. En medio de las distintas versiones sobre lo ocurrido, en Infama (América TV) dieron a conocer nuevos detalles vinculados con la atención médica de la menor y compartieron una versión sobre el origen de la discusión que habría desencadenado el episodio.

El panelista Santiago Sposato hizo referencia al certificado de salud que habría firmado una médica de la Municipalidad de Tigre y destacó una frase del documento: "En el certificado de salud que firma la doctora de la Municipalidad de Tigre hace un repaso por la salud de la niña y cierra con un: 'No constata lesiones'".

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A partir de ese dato, Marcela Tauro señaló una diferencia entre el informe médico y lo que habría quedado asentado en la intervención policial. "Claro, se contradijo con el policía, porque la versión policial decía que sí, que había habido lesiones a la menor", dijo la conductora.

Por otra parte, Sposato compartió una versión que, según explicó, estaría vinculada con el relato del entorno del futbolista. De acuerdo con esa reconstrucción, la discusión habría comenzado cuando Icardi no habría permitido que Francesca asistiera a una juntada con un supuesto novio de 14 años. "Según el padre, lo que relata a allegados, él no la habría dejado ir a una juntada con un supuesto novio de 14 años que tiene. Y ahí es donde habría empezado el berrinche de la niña", contó el periodista.

Tauro, por su parte, recordó que Natalie Weber ya había mencionado una versión similar días atrás y que Nora Colosimo, mamá de Wanda y abuela de las nenas, había salido a aclarar ese punto. "La desmintió, dijo que no era así, que era un amigo, que había ido a tomar la merienda y que el padre se habría enterado, estoy hablando de la 15 días", agregó la conductora.

Qué respondió Mauro Icardi tras la denuncia

En medio de la repercusión del caso y después del allanamiento en su vivienda de Nordelta, Mauro Icardi compartió en sus historias de Instagram un comunicado firmado por sus abogados. En el escrito, sus representantes rechazaron la acusación y negaron que el futbolista hubiera agredido físicamente a su hija.

"Mauro Icardi jamás le pegó a su hija. El informe del servicio de emergencias que la asistió es categórico: no se constataron lesiones. La referencia posterior a la rodilla corresponde a una lesión preexistente, de público y notorio conocimiento", sostuvieron los letrados.

Además, la defensa desmintió que existiera una orden de detención contra el delantero y confirmó que el Juzgado de Garantías le había concedido la eximición de prisión. También cuestionó el allanamiento realizado en su casa, donde la Policía secuestró una computadora y un teléfono celular, y consideró que el procedimiento resultó innecesario.

Por último, los abogados solicitaron que los dispositivos permanezcan bajo custodia de la Fiscalía hasta que se realicen las pericias y expresaron su confianza en que la investigación permita esclarecer lo sucedido. Mientras tanto, la causa continúa su curso y sigue vigente la restricción de acercamiento y contacto de Icardi con Francesca por 45 días.

     

 

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