La versión de Mauro Icardi sobre el episodio con su hija: el informe médico y un dato que no había trascendido

Tauro, por su parte, recordó que Natalie Weber ya había mencionado una versión similar días atrás y que Nora Colosimo, mamá de Wanda y abuela de las nenas, había salido a aclarar ese punto. "La desmintió, dijo que no era así, que era un amigo, que había ido a tomar la merienda y que el padre se habría enterado, estoy hablando de la 15 días", agregó la conductora.

Qué respondió Mauro Icardi tras la denuncia

En medio de la repercusión del caso y después del allanamiento en su vivienda de Nordelta, Mauro Icardi compartió en sus historias de Instagram un comunicado firmado por sus abogados. En el escrito, sus representantes rechazaron la acusación y negaron que el futbolista hubiera agredido físicamente a su hija.

"Mauro Icardi jamás le pegó a su hija. El informe del servicio de emergencias que la asistió es categórico: no se constataron lesiones. La referencia posterior a la rodilla corresponde a una lesión preexistente, de público y notorio conocimiento", sostuvieron los letrados.

Además, la defensa desmintió que existiera una orden de detención contra el delantero y confirmó que el Juzgado de Garantías le había concedido la eximición de prisión. También cuestionó el allanamiento realizado en su casa, donde la Policía secuestró una computadora y un teléfono celular, y consideró que el procedimiento resultó innecesario.

Por último, los abogados solicitaron que los dispositivos permanezcan bajo custodia de la Fiscalía hasta que se realicen las pericias y expresaron su confianza en que la investigación permita esclarecer lo sucedido. Mientras tanto, la causa continúa su curso y sigue vigente la restricción de acercamiento y contacto de Icardi con Francesca por 45 días.