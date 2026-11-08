Homenaje al papa: el Obelisco se iluminó con la imagen de León XIV

Lunes 9 de noviembre: misa central en el Monumento de los Españoles

La segunda jornada de la visita tendrá como una de sus actividades principales la misa que León XIV encabezará en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Antes, el pontífice viajará a Claypole, partido de Almirante Brown, para visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione y encontrarse con sus trabajadores y residentes.

El cronograma previsto es el siguiente:

9.15: visita al personal y a los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

11.30: santa misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

16.10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

17.30: reunión con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18.45: celebración de vísperas con obispos y equipos sinodales de la Argentina en la Catedral Metropolitana.

19.45: cena con los obispos en la residencia del Arzobispado.

La celebración de las 11.30 será uno de los momentos centrales de la visita, con una importante convocatoria de fieles prevista en los alrededores del Monumento de los Españoles.

Martes 10 de noviembre: viaje a Córdoba y vigilia con jóvenes

El martes, León XIV viajará a Córdoba para encabezar una misa en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar. También mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia antes de regresar a Buenos Aires.

La jornada terminará con una vigilia junto a jóvenes de distintas diócesis y comunidades religiosas en Palermo.

Estos son los horarios de las actividades:

7.30: vuelo desde Buenos Aires hacia Córdoba.

9.00: llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

10.00: santa misa en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar.

15.15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

16.55: vuelo de regreso a Buenos Aires.

18.10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

20.15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

El encuentro de la noche será otra de las actividades con mayor participación popular. Se espera la presencia de jóvenes provenientes de distintas comunidades religiosas del país.

Miércoles 11 de noviembre: misa en Luján y despedida del Papa

El miércoles será la última jornada de León XIV en la Argentina. El pontífice comenzará el día con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia será uno de los últimos grandes encuentros religiosos de su paso por el país. Después, se trasladará al aeropuerto de Ezeiza para participar del acto oficial de despedida y emprender su viaje hacia Perú.

El cronograma será el siguiente:

8.00: visita al personal y a los internos del Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

10.00: santa misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

13.30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

14.00: vuelo hacia Lima, Perú.

Con esa última celebración en Luján, León XIV finalizará su visita apostólica a la Argentina y continuará su gira por Sudamérica.