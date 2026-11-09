Misa del papa León XIV en Buenos Aires: horarios, recorrido del papamóvil, accesos y transporte

A qué hora pasa el papamóvil y cuándo comienza la misa del papa León XIV

00.00: apertura de los accesos al público

10.00: recorrido del papamóvil desde Olleros hasta el Monumento de los Españoles

11.30: inicio de la Santa Misa en Avenida del Libertador y Sarmiento

13.00: finalización de la celebración y comienzo de la desconcentración

Las autoridades recomiendan llegar con suficiente anticipación, especialmente por los controles de seguridad y la cantidad de personas que se espera en la zona.

Dónde ubicarse para ver al Papa durante su recorrido por avenida del Libertador

El escenario principal estará instalado en el cruce de Avenida del Libertador y Sarmiento, frente al Monumento de los Españoles. Sin embargo, no será necesario ubicarse exclusivamente en ese punto para seguir la celebración. El público podrá distribuirse a lo largo del corredor habilitado hasta Olleros.

Para facilitar la participación de los asistentes, el operativo contempla la instalación de 33 pantallas gigantes, que permitirán seguir la ceremonia desde diferentes sectores.

También hay 30 carpas eucarísticas destinadas a la distribución de la comunión y 70 puestos de servicios, que incluirán hidratación, información, baños, atención sanitaria y espacios gastronómicos.

Cuáles son los accesos habilitados para ingresar a la misa del Papa

Se establecieron ocho puntos de ingreso al sector donde se desarrollará la celebración religiosa:

Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe.

Ortega y Gasset y Luis María Campos.

Olleros y Luis María Campos.

Teodoro García y Luis María Campos.

Virrey Vértiz y José Hernández.

Olleros y Valentín Alsina.

Dorrego y avenida Figueroa Alcorta.

Avenida Figueroa Alcorta y Doctor Roberto Levillier.

Uno de los puntos que requiere especial atención es el de Virrey Vértiz y José Hernández, que cerrará dos horas antes de la llegada del Santo Padre.

Una vez finalizada la misa, la desconcentración se realizará por Gorostiaga, Maure y Avenida Dorrego, en dirección a Luis María Campos.

Qué se puede llevar a la misa de León XIV y qué objetos están prohibidos

El operativo contempla una serie de recomendaciones para quienes planean permanecer varias horas en el lugar.

Elementos permitidos: termo y mate, alimentos con utensilios descartables, botellas y recipientes plásticos, gorras, protector solar, repelente, abrigo, capas de lluvia, paraguas plegables, baterías portátiles, bolsas para residuos y artículos de higiene personal.

También podrán ingresarse mochilas de hasta 15 litros, bolsos pequeños, bastones, muletas, pequeños binoculares, banderas argentinas o del Vaticano con astas flexibles e imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas.

En cambio, estará prohibido llevar bebidas alcohólicas, mascotas, velas, armas, objetos punzocortantes, envases de vidrio, drones, pirotecnia y punteros láser.

Las restricciones también incluyen computadoras, walkie-talkies, valijas, bolsos grandes, mochilas de más de 15 litros, bicicletas, monopatines, rollers, cascos, megáfonos, bocinas de aire, carpas, sombrillas, paraguas no plegables, astas rígidas y objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros.

Cómo funcionarán los colectivos durante la visita del Papa

Para facilitar la llegada de los fieles, se dispuso un refuerzo de 116 líneas de colectivos, de las cuales 103 son de jurisdicción nacional y 13 corresponden a la Ciudad de Buenos Aires.

El objetivo es facilitar los desplazamientos hacia Palermo y reducir las dificultades de circulación que puedan producirse por los cortes de calles y la concentración de público.

Subtes: qué estaciones estarán cerradas este lunes 9 de noviembre

Las seis líneas de subte funcionarán con servicio de día hábil, aunque tendrán modificaciones en sus recorridos y cierres de estaciones desde el inicio de la jornada.

La estación Diagonal Norte de la Línea C contará con una modalidad especial de egreso exclusivo de pasajeros. En tanto, el Premetro funcionará sin cierres previstos.

Durante el operativo también se mantendrán habilitadas seis estaciones de combinación: Plaza Miserere de la Línea A, Pueyrredón de la B, Jujuy de la E y Humberto 1°, Once y Corrientes de la Línea H.

Qué pasará con el subte el martes

Para el martes está previsto el restablecimiento del servicio habitual de día hábil en todas las líneas, con la reapertura de las estaciones afectadas por el operativo, excepto aquellas que permanecen cerradas por obras.

Sin embargo, podrán aplicarse nuevas restricciones si se registran situaciones de saturación, riesgos de seguridad o dificultades operativas.

Por otra parte, la Línea D extenderá su horario hasta la 1.30 para facilitar la desconcentración de los asistentes a la Misa de Jóvenes. En dirección al centro, los pasajeros podrán subir en Plaza Italia y descender en Pueyrredón o 9 de Julio. En sentido contrario, habrá un servicio desde Palermo con descenso en Juramento y Olleros.

La Línea H también contará con un servicio especial desde Santa Fe hacia Once para garantizar la conexión con la Línea D.

Taxis y aplicaciones: cómo será el operativo durante la misa

Los taxis y vehículos de aplicaciones deberán utilizar puntos específicos para el ascenso y descenso de pasajeros, con el objetivo de evitar la saturación de las avenidas y calles destinadas prioritariamente al transporte público.

Se recomienda consultar previamente las restricciones de circulación y prever posibles demoras para llegar a la zona de Palermo.

La información sobre accesos, transporte y disposiciones de seguridad puede consultarse en el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires