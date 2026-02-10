La China Suárez es furor en Netflix con En el barro 2: la serie estrena su segunda temporada

Verónica Llinás Foto: Gentileza Netflix.

Lorena Vega es La Zurda

En el nuevo ecosistema de La Quebrada, La Zurda perdió su negocio online y su influencia. Sometida a los dictados de La Gringa, no encuentra forma de independizar a “sus chicas” de la mafia de los Casares, lo que obliga a Lalo, su pareja y hermano de Victoria, a trabajar para La Gringa como nexo externo. El regreso de Gladys, con quien la une una relación de respeto mutuo, le hace pensar a La Zurda que juntas podrán crear un frente común pero su decepción es enorme cuando ve que Gladys tiene su propia agenda, y no la incluye.

Carolina Ramírez es Yael

Luego de entregar a su hija en adopción, y con la partida de Gladys, quedó sola y entró en una etapa de gran depresión. Inició una relación amorosa con Sabina, una reclusa de la banda de La Gringa, y volvió a meterse en el negocio del tráfico de drogas y a consumir. La llegada de Gladys la pone en jaque y deberá decidir de qué lado está. Las embarradas le hacen ver que su decisión de entregar a Brisa, es lo que la llevó a desbarrancar y deberá estar limpia si quiere volver a encontrarse con su hija.

Carolina Ramírez Foto: Gentileza Netflix.

Camila Peralta es Solita

En el tiempo que estuvo en La Quebrada, Solita se fue acomodando. Sacó a relucir su costado más atractivo y aprendió los modos de la seducción que le abrieron las puertas de su nuevo “trabajo”. Ganó confianza y comenzó a trabajar en el negocio que regentea La Gringa Casares, que le da la posibilidad de ganar dinero. Un amor secreto la pondrá en riesgo pero la oportuna llegada de Gladys, será su salvación. Una vez más será una aliada fundamental para “La Borges”.

Érika de Sautu Riestra es Olga

Logró instalar su consultorio estético en la enfermería, y ayuda también a las presas consiguiéndoles medicamentos. No ha logrado recuperarse de su separación de Rodolfo. Él la abandonó, y ahora además quiere que le firme una cesión de bienes para vender la casa en la que vivían. Olga intentará buscar una nueva relación a través del chat intercarcelario, y obtener un poco de placer.

Érika de Sautu Riestra Foto: Gentileza Netflix.

Julieta Ortega es Helena

Es una mujer misteriosa, educada y de buenos modales con un hijo, Vito, que vive con ella en el sector de familias. Durante años ejerció como profesora de historia en colegios secundarios. Helena pasa el tiempo dando clases a las reclusas, es respetada, y mantiene un perfil bajo. Salvo la dirección de La Quebrada, nadie conoce el motivo por el cual está cumpliendo condena. Esta situación se convertirá en un conflicto cuando su verdad salga a la luz y sea conocida por el resto de las presas.

Tráiler oficial de En el barro, temporada 2 en Netflix