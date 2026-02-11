Incomodidad total: así reaccionó Benjamín Vicuña al hablar de la China Suárez tras el cumple de Magnolia

Embed

En tanto, cuando le repreguntaron si el contacto con la mamá de Amancio y Magnolia continuaba siendo "entre abogados", Vicuña se terminó de incomodar. “Son los ciclos de la vida. Está todo en orden, buscándole la vuelta, siempre”, respondió esquivando por completo dar ningún tipo de información y marcando distancia.

Claro que la incomodidad total se generó cuando llegó la pregunta por la escolarización de los chicos, y puntualmente cómo se organizarían entre Argentina y Estambul. “Yo feliz te hablo de mis películas, del teatro, de mi laburo, pero de los chicos, saquémoslo, por favor. Me da mucha impresión eso”, fue la respuesta cortante del actor dejando en claro que no quería hablar del tema.

Al tiempo que señaló tajante: “De nosotros, de los adultos, hablemos. Pero no te voy a hablar ni de escolarización ni de cosas que se hablan entre los padres. No puede ser un tema de un programa de televisión”. “Ojalá que vuelva todo a su curso y podamos hablar de nuestro laburo, de nuestras cosas, pero dejar a los chiquitos de lado”, concluyó expresando su más sincero deseo.

Vicuña habló de su vínculo con la China Suárez - captura SQP

Cómo fue el tierno posteo de Benjamín Vicuña por el cumpleaños de su hija Magnolia

El sábado 7 de febrero no fue un día más para Benjamín Vicuña y la China Suárez. Magnolia, la primera hija que tuvieron en común, celebró sus 8 años y el actor decidió marcar la fecha con una dedicatoria pública que no tardó en generar repercusión. A través de sus redes sociales, compartió una serie de imágenes de la niña y escribió un mensaje atravesado por la emoción, la sensibilidad y el amor que siente por ella.

Con el tono reflexivo que lo caracteriza, Vicuña comenzó su posteo con una frase que resumió la magnitud de sus sentimientos: “El amor siempre puede más. Pensé que lo conocía todo, hasta que llegaste tú”. Desde allí, hilvanó palabras cargadas de significado para describir lo que fue la llegada de Magnolia a su vida y cómo transformó para siempre su universo familiar.

Benjamín Vicuña y Magnolia 1

En su relato, el actor evocó detalles del nacimiento que, según dejó entrever, quedaron grabados a fuego en su memoria. “Elegiste el mes de carnavales, de la sandía y el melón. Elegiste una familia grande, con muchos hermanos”, escribió, en alusión al entramado familiar que rodea a la pequeña desde su llegada.

A lo largo del mensaje, también hubo espacio para la admiración. Benjamín, que suele llamarla “Magno” en la intimidad, expresó su sorpresa constante al verla crecer. “Aún me sorprendo, cuando te contemplo en silencio, de tu belleza traída de otras épocas”, señaló, dejando en evidencia la conexión profunda que siente con su hija y el orgullo que le despierta cada etapa de su desarrollo.

Benjamín Vicuña y Magnolia 3

Lejos de quedarse en una simple felicitación, el actor fue más allá y reflexionó sobre el aprendizaje que le dio la paternidad. “Aún me sorprende que se pueda amar tanto a la vez. Gracias por venir a enseñarme que el amor no tiene límites ni medidas. Gracias por ser risa, por ser canto, por ser lo que quieras ser”, expresó conmovido.

Entre las postales elegidas, una imagen de Magnolia sola en la playa captó especialmente la atención: relajada, con una sonrisa suave y una actitud espontánea frente a cámara. Para cerrar, escribió: “Feliz cumpleaños, Magno”, y sumó además una foto familiar junto a varios de sus hermanos, recordando que se trata de una familia ensamblada. Vicuña también es padre de cuatro varones fruto de su relación con Pampita.

Como era de esperar, la publicación se colmó rápidamente de miles de “me gusta” y mensajes afectuosos dedicados a la pequeña en su día especial.