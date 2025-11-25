El insólito episodio que ocurrió en un entierro minutos antes de la cremación: "De terror"

Una escena digna de una película de terror se vivió en Tailandia, donde una mujer de 65 años, considerada muerta por su familia durante dos días,despertó dentro de su ataúd minutos antes de ser cremada.
El impactante hecho quedó registrado y abrió un debate sobre los protocolos para certificar defunciones en zonas rurales.
Pensaban que estaba muerta: el insólito episodio ocurrido minutos antes de la cremación
El episodio ocurrió en el templo budista Wat Rat Prakhong Tham, adonde su hermano había trasladado el féretro siguiendo los últimos deseos de la mujer, que llevaba dos años postrada en cama y había dejado de responder a cualquier estímulo.
La familia creía que la mujer había dejado de respirar dos días antes, un cuadro que se confundió fácilmente debido a su delicado estado de salud. Como no había logrado obtener un certificado oficial de defunción, su hermano decidió avanzar con los trámites funerarios mientras buscaba un lugar que aceptara el cuerpo. Fue en ese contexto que llegó al templo de Bangkok, conocido por prestar servicios de cremación sin costo.
El estremecedor giro ocurrió cuando los encargados del templo escucharon un ruido proveniente del interior del ataúd. Pairat Soodthoop, responsable de asuntos generales y financieros del lugar, relató que todo comenzó con “un ligero golpe” que llamó su atención. Al acercarse, él y otros presentes escucharon un segundo golpe, lo que generó inmediato desconcierto. Ante la duda, decidieron abrir el féretro para verificar la situación.
La escena dejó a todos paralizados: la mujer abrió los ojos, movió los brazos e intentó golpear las paredes del ataúd para pedir ayuda.
“Todos se sobresaltaron”, contó Soodthoop, quien no ocultó el impacto que causó en el personal religioso. El momento quedó registrado en un video difundido en la página de Facebook del templo, donde se observa a la mujer cubierta con un paño blanco mientras intenta comunicarse.
Al abrir el féretro, el personal comprobó que la mujer tenía signos vitales y la trasladaron de inmediato a un hospital cercano. Pairat Soodthoop aseguró que el templo se hará cargo de los gastos médicos para su recuperación.
Según el sitio web Thailand News, los médicos posteriormente diagnosticaron a la mujer con hipoglucemia severa, o nivel crítico de azúcar en sangre, y confirmaron que no había experimentado insuficiencia cardíaca ni respiratoria.