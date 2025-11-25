El insólito episodio que ocurrió en un entierro minutos antes de la cremación: "De terror"

La escena dejó a todos paralizados: la mujer abrió los ojos, movió los brazos e intentó golpear las paredes del ataúd para pedir ayuda.

“Todos se sobresaltaron”, contó Soodthoop, quien no ocultó el impacto que causó en el personal religioso. El momento quedó registrado en un video difundido en la página de Facebook del templo, donde se observa a la mujer cubierta con un paño blanco mientras intenta comunicarse.

La reacción del templo y el destino de la mujer

Al abrir el féretro, el personal comprobó que la mujer tenía signos vitales y la trasladaron de inmediato a un hospital cercano. Pairat Soodthoop aseguró que el templo se hará cargo de los gastos médicos para su recuperación.

Según el sitio web Thailand News, los médicos posteriormente diagnosticaron a la mujer con hipoglucemia severa, o nivel crítico de azúcar en sangre, y confirmaron que no había experimentado insuficiencia cardíaca ni respiratoria.