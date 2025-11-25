En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Ataúd
Tailandia
Tragedia

El insólito episodio que ocurrió en un entierro minutos antes de la cremación: "De terror"

El impactante hecho quedó registrado y abrió un debate sobre los protocolos para certificar defunciones en zonas rurales.

Pensaban que estaba muerta: el insólito episodio ocurrido minutos antes de la cremación

Pensaban que estaba muerta: el insólito episodio ocurrido minutos antes de la cremación

Una escena digna de una película de terror se vivió en Tailandia, donde una mujer de 65 años, considerada muerta por su familia durante dos días,despertó dentro de su ataúd minutos antes de ser cremada.

Leé también La perturbadora foto de Oriana Sabatini con un ataúd que provocó indignación: su descargo
La perturbadora foto de Oriana Sabatini con un ataúd que provocó indignación: su descargo

El episodio ocurrió en el templo budista Wat Rat Prakhong Tham, adonde su hermano había trasladado el féretro siguiendo los últimos deseos de la mujer, que llevaba dos años postrada en cama y había dejado de responder a cualquier estímulo.

tailandia

La familia creía que la mujer había dejado de respirar dos días antes, un cuadro que se confundió fácilmente debido a su delicado estado de salud. Como no había logrado obtener un certificado oficial de defunción, su hermano decidió avanzar con los trámites funerarios mientras buscaba un lugar que aceptara el cuerpo. Fue en ese contexto que llegó al templo de Bangkok, conocido por prestar servicios de cremación sin costo.

El estremecedor giro ocurrió cuando los encargados del templo escucharon un ruido proveniente del interior del ataúd. Pairat Soodthoop, responsable de asuntos generales y financieros del lugar, relató que todo comenzó con “un ligero golpe” que llamó su atención. Al acercarse, él y otros presentes escucharon un segundo golpe, lo que generó inmediato desconcierto. Ante la duda, decidieron abrir el féretro para verificar la situación.

La escena dejó a todos paralizados: la mujer abrió los ojos, movió los brazos e intentó golpear las paredes del ataúd para pedir ayuda.

“Todos se sobresaltaron”, contó Soodthoop, quien no ocultó el impacto que causó en el personal religioso. El momento quedó registrado en un video difundido en la página de Facebook del templo, donde se observa a la mujer cubierta con un paño blanco mientras intenta comunicarse.

La reacción del templo y el destino de la mujer

Al abrir el féretro, el personal comprobó que la mujer tenía signos vitales y la trasladaron de inmediato a un hospital cercano. Pairat Soodthoop aseguró que el templo se hará cargo de los gastos médicos para su recuperación.

Según el sitio web Thailand News, los médicos posteriormente diagnosticaron a la mujer con hipoglucemia severa, o nivel crítico de azúcar en sangre, y confirmaron que no había experimentado insuficiencia cardíaca ni respiratoria.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Ataúd Tailandia Funeral
Notas relacionadas
Volcó un micro en la Ruta 2 y quedó destruido: hay 2 pasajeros muertos y varios heridos
Despedida eterna: el conmovedor gesto de Boca para homenajear a Maradona a cinco años de su muerte
El polémico motivo que desató una escandalosa pelea entre profesores en una reconocida universidad

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar