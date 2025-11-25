En vivo Radio La Red
Deportes
Riquelme
Boca
BOMBAZO

Riquelme va por otra figura mundial: un medio italiano asegura que Boca empezó gestiones por un importante futbolista

Según un medio italiano, Juan Román Riquelme inició gestiones para intentar sumar a un importante futbolista para el 2026. El presidente de Boca apunta a reforzar el plantel con otra estrella internacional.

Riquelme va por otra figura mundial: un medio italiano asegura que Boca empezó gestiones por un importante futbolista

Boca ya se mueve pensando en el mercado de pases de 2026. Con un año cargado de competencias por delante —incluida la Copa Libertadores—, Juan Román Riquelme volvió a sorprender: después de incorporar a Edinson Cavani, Ander Herrera y Leandro Paredes, ahora aparece el nombre de Marco Verratti como posible refuerzo. El dato fue publicado por el medio italiano Corriere dello Sport, que aseguró que el presidente xeneize dio los primeros pasos para tantear la posibilidad.

image

Verratti, de 33 años, atraviesa su etapa en Al Duhail de Qatar, donde tiene contrato hasta 2026. Sin embargo, el mediocampista italiano analiza un cambio de aire: después de más de una década en la élite europea, su futuro podría estar nuevamente fuera del continente.

Por qué Boca piensa en Marco Verratti para 2026

El nombre del italiano no surge al azar. Su recorrido en el PSG, donde fue figura durante varias temporadas, lo convirtió en un referente del mediocampo moderno: técnica, inteligencia, y una capacidad de manejo del ritmo que lo siguen posicionando entre los volantes más destacados de su generación.

Aunque nunca debutó en la Serie A, Verratti fue buscado durante años por los grandes del fútbol italiano. Desde su aparición en Pescara dio el salto a París, donde construyó casi toda su carrera. Ese vínculo con el fútbol europeo y su experiencia en los máximos niveles es parte del atractivo para Boca, que apunta a competir al máximo nivel en 2026.

Según Corriere dello Sport, el acercamiento de Riquelme sería el primer paso para iniciar conversaciones formales y medir la predisposición del jugador. No se mencionan cifras ni propuestas concretas, pero sí la intención inicial de avanzar con un diálogo directo.

Qué conexión hay entre Verratti y Boca

Además del interés futbolístico, existe un puente afectivo que ayuda a entender por qué el nombre de Verratti no suena tan lejano: su relación con Leandro Paredes, con quien compartió varias temporadas en el PSG.

Cuando Paredes regresó a Boca en julio de 2025, Verratti fue uno de los excompañeros que lo saludó públicamente. Su comentario fue breve —un emoji de corazón—, pero suficiente para encender la ilusión de los hinchas. En cuestión de minutos, las respuestas explotaron. “¿Y si venís vos?”, “Faltás vos”, “Seis meses nomás”, le escribieron los fanáticos.

Ese guiño, aunque mínimo, alimentó aún más la posibilidad mencionada por la prensa italiana. Paredes, además, mantiene una amistad cercana con Verratti, un vínculo que en el mundo del fútbol puede tener peso a la hora de tomar decisiones.

Cuán viable es la llegada de Verratti a Boca

El dato central es que Verratti tiene contrato vigente en Qatar hasta 2026. Su llegada dependerá de varios factores: situación contractual, voluntad del jugador de iniciar un nuevo desafío en Sudamérica y capacidad de Boca para sostener económicamente una operación de ese calibre.

Por ahora, lo único confirmado es que el interés existe y que Riquelme habría dado el primer paso para abrir el diálogo. El resto dependerá del avance de las conversaciones y del deseo del mediocampista de afrontar un nuevo reto fuera de Europa y Medio Oriente.

Mientras tanto, el rumor ya recorrió las redes y volvió a encender el entusiasmo de los hinchas.

