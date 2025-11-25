Riquelme va por otra figura mundial: un medio italiano asegura que Boca empezó gestiones por un importante futbolista

Según Corriere dello Sport, el acercamiento de Riquelme sería el primer paso para iniciar conversaciones formales y medir la predisposición del jugador. No se mencionan cifras ni propuestas concretas, pero sí la intención inicial de avanzar con un diálogo directo.

Qué conexión hay entre Verratti y Boca

Además del interés futbolístico, existe un puente afectivo que ayuda a entender por qué el nombre de Verratti no suena tan lejano: su relación con Leandro Paredes, con quien compartió varias temporadas en el PSG.

Cuando Paredes regresó a Boca en julio de 2025, Verratti fue uno de los excompañeros que lo saludó públicamente. Su comentario fue breve —un emoji de corazón—, pero suficiente para encender la ilusión de los hinchas. En cuestión de minutos, las respuestas explotaron. “¿Y si venís vos?”, “Faltás vos”, “Seis meses nomás”, le escribieron los fanáticos.

Ese guiño, aunque mínimo, alimentó aún más la posibilidad mencionada por la prensa italiana. Paredes, además, mantiene una amistad cercana con Verratti, un vínculo que en el mundo del fútbol puede tener peso a la hora de tomar decisiones.

Cuán viable es la llegada de Verratti a Boca

El dato central es que Verratti tiene contrato vigente en Qatar hasta 2026. Su llegada dependerá de varios factores: situación contractual, voluntad del jugador de iniciar un nuevo desafío en Sudamérica y capacidad de Boca para sostener económicamente una operación de ese calibre.

Por ahora, lo único confirmado es que el interés existe y que Riquelme habría dado el primer paso para abrir el diálogo. El resto dependerá del avance de las conversaciones y del deseo del mediocampista de afrontar un nuevo reto fuera de Europa y Medio Oriente.

Mientras tanto, el rumor ya recorrió las redes y volvió a encender el entusiasmo de los hinchas.