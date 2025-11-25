Despedida eterna: el conmovedor gesto de Boca para homenajear a Maradona a cinco años de su muerte

Por qué es tan especial el vínculo entre Boca y Maradona

El lazo entre Maradona y Boca, aparte de su confieso fanatismo, es uno de los más fuertes de su vida deportiva. Con el club fue campeón del Metropolitano 1981, en una campaña inolvidable que lo catapultó definitivamente a la élite mundial. Allí también cerró su carrera profesional en 1997, en el mismo estadio que hoy lo recuerda con su estatua y su número 10 eterno.

Cada aniversario de su muerte reaviva la devoción de los hinchas, que lo consideran un símbolo de identidad y rebeldía futbolera. Por eso, el video de este 25 de noviembre no solo recuerda su figura: también muestra la vigencia emocional de Maradona para varias generaciones de xeneizes.

Cinco años después, su presencia sigue viva en cada rincón de la Bombonera. Y Boca, fiel a su historia con él, eligió volver a homenajearlo con un gesto simple, silencioso y profundamente sentido.