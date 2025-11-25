En vivo Radio La Red
Despedida eterna: el conmovedor gesto de Boca para homenajear a Maradona a cinco años de su muerte

A cinco años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, Boca Juniors tuvo un gesto simbólico y cargado de emoción para homenajear al ídolo que marcó la historia del club y del fútbol argentino.

Este martes se cumplen cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, una fecha que aún golpea al mundo del fútbol. El 25 de noviembre de 2020, el planeta quedó conmocionado al confirmarse su fallecimiento en plena internación domiciliaria en una casa del country San Andrés, en Tigre. Desde entonces, cada aniversario reúne homenajes, recuerdos y expresiones de cariño hacia una figura que trascendió cualquier frontera.

Boca Juniors, el club que él definió como “su lugar en el mundo”, eligió un gesto austero, simbólico y profundamente emotivo para recordarlo. A través de sus redes sociales, el Xeneize publicó un video que rápidamente generó repercusión entre socios, hinchas y amantes del fútbol en general.

En las imágenes, se ve a distintos fanáticos depositar una pequeña margarita sobre la pierna izquierda de la estatua de Maradona, ubicada en uno de los pasillos internos de la Bombonera. La obra, inaugurada en 2021, es uno de los puntos más visitados del estadio y un lugar donde permanentemente se dejan pañuelos, cartas, flores y banderas. Esta vez, el club decidió que ese gesto anónimo y cotidiano fuera el centro del homenaje.

La escena está acompañada por una versión acústica de “La mano de Dios”, el tema que Rodrigo Bueno compuso en honor al campeón del mundo. Con esa música de fondo, el video transmite un tono íntimo y respetuoso, más cercano a la memoria personal que al homenaje institucional grandilocuente.

Por qué es tan especial el vínculo entre Boca y Maradona

El lazo entre Maradona y Boca, aparte de su confieso fanatismo, es uno de los más fuertes de su vida deportiva. Con el club fue campeón del Metropolitano 1981, en una campaña inolvidable que lo catapultó definitivamente a la élite mundial. Allí también cerró su carrera profesional en 1997, en el mismo estadio que hoy lo recuerda con su estatua y su número 10 eterno.

Cada aniversario de su muerte reaviva la devoción de los hinchas, que lo consideran un símbolo de identidad y rebeldía futbolera. Por eso, el video de este 25 de noviembre no solo recuerda su figura: también muestra la vigencia emocional de Maradona para varias generaciones de xeneizes.

Cinco años después, su presencia sigue viva en cada rincón de la Bombonera. Y Boca, fiel a su historia con él, eligió volver a homenajearlo con un gesto simple, silencioso y profundamente sentido.

