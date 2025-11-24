A 5 años de la muerte de Diego Maradona: ¿Qué pasa con el juicio y en qué estado está la causa?

Documental “Justicia Divina”: Se descubrió que Makintach participaba en un proyecto audiovisual titulado Justicia Divina, con grabaciones dentro del tribunal (en la sala, su despacho y pasillos). Para el jurado de enjuiciamiento, su participación comprometía la imparcialidad del juicio, ya que la actividad tenía “intereses personales” y generó un conflicto de roles.

Veredicto del jurado de enjuiciamiento: Tras seis audiencias, los 11 miembros del jurado votaron unánimemente para destituirla. Se la halló responsable de “incumplimiento de deberes”, “parcialidad manifiesta” y “actividades incompatibles con la dignidad judicial”, según la resolución oficial. Además, fue inhabilitada de por vida para ejercer cargos judiciales y perderá su jubilación. Makintach no estuvo presente en la lectura del fallo. Declaró sentirse “desilusionada” y anunció que apelará la decisión. Por su parte, la familia de Maradona celebró la decisión, subrayando que el “documental clandestino” había contaminado el proceso y dañado la imagen de la justicia.