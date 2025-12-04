El llamativo mensaje de la Embajada de EE.UU. tras la detención de 5 "mecheros" argentinos en Miami

Quiénes son los argentinos detenidos en Miami

Los cinco detenidos tienen algo en común: son mendocinos o mantienen actividades comerciales y domicilios fiscales en Mendoza, según registros consultados. Se conocen entre sí desde hace, al menos, una década y la mayoría son empresarios.

Diego Xiccato es un reconocido coiffeur en Mendoza y dueño de su propio salón. Llamativamente, figura como beneficiario del Sistema Único de Asignaciones Familiares (ANSES) en años recientes.

Mauricio Ariel Aparo, piloto de motos y aficionado a los viajes, ofreció su Audi S3 en redes sociales y figura como dedicado a la reparación de autos. En 2022 se asoció con Sebastián Moyano para abrir una empresa de telecomunicaciones y marketing.

Sebastián Moyano también registra empresas desde 2017, entre ellas una panadería. Al igual que Xiccato, aparece como beneficiario de planes sociales, incluyendo una AUH en 2023.

Juan Manuel Zuloaga Arenas es comerciante y empresario con domicilio en Godoy Cruz. Integra directorios de al menos siete empresas desde 2008, una de ellas dedicada a la producción de cerveza.

Todos tenían pasaje de regreso a la Argentina programado para el miércoles.

Los arrestos se produjeron el domingo luego de que agentes de la Sweetwater Police, que se encontraban trabajando fuera de servicio bajo un operativo de vigilancia especial, respondieran a múltiples denuncias por hurtos.

Enfrentan cargos por “esquema organizado para defraudar” y “hurto múltiple en tiendas”-de al menos 20 productos-, entre otras figuras penales contempladas por la legislación de Florida.