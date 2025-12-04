En vivo Radio La Red
Ladrones internacionales

El llamativo mensaje de la Embajada de EE.UU. tras la detención de 5 "mecheros" argentinos en Miami

Se los acusa de integrar una banda especializada en robos en los centros comerciales de esa ciudad estadounidense, más precisamente, en el shopping Dolphin Mall. Los mendocinos habían ingresado al país con visa de turistas.

El mensaje de la Embajada de Estados Unidos tras la detención de los argentinos que robaron en un shopping en Miami

Leé también "Mecheros for export": la pista que hizo caer a 5 argentinos que robaban en los shoppings de Miami
Cinco argentinos detenidos en Miami por robar en centros comerciales. (foto: A24.com)

En su cuenta de X subió una foto generada con inteligencia artificial que representaba a los sospechosos tras las rejas con la pregunta: “¿Te parece divertido robar en un shopping de Miami?”, y una advertencia: “Podrías ir a la cárcel y perder tu visa”.

eeuu

Asimismo, la Embajada encabezó el posteo con la aclaración de que Estados Unidos “monitorea de manera continua a los titulares de visa: respetar la ley te permite conservarla”.

El mensaje de la embajada llega, además, en un contexto en el que el país espera que Estados Unidos exima a los ciudadanos argentinos del trámite de visa, un procedimiento que genera expectativas de cara al Mundial de Fútbol 2026.

Quiénes son los argentinos detenidos en Miami

Los cinco detenidos tienen algo en común: son mendocinos o mantienen actividades comerciales y domicilios fiscales en Mendoza, según registros consultados. Se conocen entre sí desde hace, al menos, una década y la mayoría son empresarios.

  • Diego Xiccato es un reconocido coiffeur en Mendoza y dueño de su propio salón. Llamativamente, figura como beneficiario del Sistema Único de Asignaciones Familiares (ANSES) en años recientes.
  • Mauricio Ariel Aparo, piloto de motos y aficionado a los viajes, ofreció su Audi S3 en redes sociales y figura como dedicado a la reparación de autos. En 2022 se asoció con Sebastián Moyano para abrir una empresa de telecomunicaciones y marketing.
  • Sebastián Moyano también registra empresas desde 2017, entre ellas una panadería. Al igual que Xiccato, aparece como beneficiario de planes sociales, incluyendo una AUH en 2023.
  • Juan Manuel Zuloaga Arenas es comerciante y empresario con domicilio en Godoy Cruz. Integra directorios de al menos siete empresas desde 2008, una de ellas dedicada a la producción de cerveza.

Todos tenían pasaje de regreso a la Argentina programado para el miércoles.

Los arrestos se produjeron el domingo luego de que agentes de la Sweetwater Police, que se encontraban trabajando fuera de servicio bajo un operativo de vigilancia especial, respondieran a múltiples denuncias por hurtos.

Enfrentan cargos por “esquema organizado para defraudar” y “hurto múltiple en tiendas”-de al menos 20 productos-, entre otras figuras penales contempladas por la legislación de Florida.

Se habló de
Argentina Miami Robo
