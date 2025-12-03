En vivo Radio La Red
El abogado de dos de los argentinos detenidos en Miami aseguró que "no fueron deportados"

Roberto Castillo, representante de Juan Pablo Rúa y Sebastián Moya, aseguró que se les permitió salir en libertad tras el pago de una fianza.

Los cincos argentinos detenidos por robo en Miami: Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo-Orlando, Sebastián Luis Moya, Juan Manuel Zuloaga-Arenas y Juan Pablo Rua.

El abogado defensor de Juan Pablo Rúa y Sebastián Moya, dos de los cinco argentinos acusados de robar mercadería en el shopping Dolphin Mall de Miami, afirmó que sus representados “no fueron deportados” y que lo ocurrido se trató de “un malentendido”. El grupo tuvo una audiencia judicial el martes.

El video del romántico beso de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras gritar campeón con el Inter Miami

El letrado Roberto Castillo sostuvo ante la prensa que Rúa viaja a Miami “desde hace 10 años”, que es propietario de una empresa con “100 empleados” en Mendoza y que no tiene antecedentes penales. También negó que Moya registre antecedentes en Estados Unidos o en la Argentina.

Castillo explicó que Rúa “quedó inmerso en una situación bochornosa y vergonzosa” porque “se lo ubicó en un contexto que es un malentendido”. Además, insistió en que ninguno de sus representados participó del robo, aunque admitió que dentro del grupo “hay uno que sí se quedó con lo ajeno”, cuyo nombre prefirió no revelar. Según señaló, ese acusado “no tenía factura, tenía ropa con tickets y robó una valija”.

La Justicia estadounidense acusa a los cinco mendocinos de robar miles de dólares en mercadería de distintas tiendas del Dolphin Mall, un centro comercial popular entre turistas sudamericanos. El hecho ocurrió el domingo y, según las primeras fuentes del caso, los argentinos actuaron “como una banda organizada”.

El grupo tuvo una audiencia judicial el martes, mientras avanzaba el proceso de regreso a la Argentina. Ninguno tenía residencia en Estados Unidos.

Castillo, sin embargo, cuestionó la acusación de organización criminal. “Los videos que vimos solo muestran a un grupo de amigos abriendo una valija y guardando cosas”, sostuvo. Para el abogado, la hipótesis de que se trataba de una banda organizada es “exagerada en base a los videos”.

El rol del acusado más comprometido y las fianzas

Sobre el imputado señalado como autor del robo, Castillo informó que la Justicia le fijó “una fianza un poquito más alta”. En cambio, sus representados quedaron en mejores condiciones:

La jueza tuvo en cuenta los videos y les dio la posibilidad de pagar una fianza y volver a su país. Si fueran parte de una organización criminal, los hubieran retenido”, afirmó.

El abogado también destacó que Rúa y Moya realizaron gastos con tarjeta de crédito durante su estadía:

  • Rúa: US$12.000
  • Moya: US$9.000

Según Castillo, el grupo habría gastado en promedio US$20.000 cada uno, lo que considera “ridículo” para quienes supuestamente intentaron robar artículos por US$1.110 (o US$350 con descuento).

roberto-castillo-aclaro-en-dialogo-con-tn-que-los-argentinos-no-fueron-deportados-foto-captura-de-tn-CQPNFCFDGNCTNP5CW3BTYOQO2A
Roberto Castillo aclaró en diálogo en América que los argentinos no fueron deportados.

La defensa niega la deportación y anticipa cuándo regresan

Castillo enfatizó que los argentinos no estuvieron deportados, sino detenidos “solo un día”, y que su viaje de regreso estaba programado con anticipación: “No los están deportando. El pasaje lo están respetando”.

El abogado adelantó que los acusados regresarán a la Argentina entre hoy y mañana. La audiencia final del caso en Estados Unidos será el 29 de enero, con la presencia del propio Castillo y un abogado de Miami.

