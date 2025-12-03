El abogado de dos de los argentinos detenidos en Miami aseguró que "no fueron deportados"

Embed

El grupo tuvo una audiencia judicial el martes, mientras avanzaba el proceso de regreso a la Argentina. Ninguno tenía residencia en Estados Unidos.

Castillo, sin embargo, cuestionó la acusación de organización criminal. “Los videos que vimos solo muestran a un grupo de amigos abriendo una valija y guardando cosas”, sostuvo. Para el abogado, la hipótesis de que se trataba de una banda organizada es “exagerada en base a los videos”.

El rol del acusado más comprometido y las fianzas

Sobre el imputado señalado como autor del robo, Castillo informó que la Justicia le fijó “una fianza un poquito más alta”. En cambio, sus representados quedaron en mejores condiciones:

“La jueza tuvo en cuenta los videos y les dio la posibilidad de pagar una fianza y volver a su país. Si fueran parte de una organización criminal, los hubieran retenido”, afirmó.

El abogado también destacó que Rúa y Moya realizaron gastos con tarjeta de crédito durante su estadía:

Rúa: US$12.000

Moya: US$9.000

Según Castillo, el grupo habría gastado en promedio US$20.000 cada uno, lo que considera “ridículo” para quienes supuestamente intentaron robar artículos por US$1.110 (o US$350 con descuento).

Roberto Castillo aclaró en diálogo en América que los argentinos no fueron deportados.

La defensa niega la deportación y anticipa cuándo regresan

Castillo enfatizó que los argentinos no estuvieron deportados, sino detenidos “solo un día”, y que su viaje de regreso estaba programado con anticipación: “No los están deportando. El pasaje lo están respetando”.

El abogado adelantó que los acusados regresarán a la Argentina entre hoy y mañana. La audiencia final del caso en Estados Unidos será el 29 de enero, con la presencia del propio Castillo y un abogado de Miami.