Quiénes son los cinco argentinos detenidos en el Dolphin Mall de Miami por robar valijas llenas de ropa

7H2VQPCXJJCMHLHM6FI3AARB34 Diego Xiccato, uno de los detenidos.

Quiénes son los argentinos detenidos en Miami

Los cinco detenidos tienen algo en común: son mendocinos o mantienen actividades comerciales y domicilios fiscales en Mendoza, según registros consultados. Se conocen entre sí desde hace, al menos, una década y la mayoría son empresarios.

Diego Xiccato es un reconocido coiffeur en Mendoza y dueño de su propio salón. Llamativamente, figura como beneficiario del Sistema Único de Asignaciones Familiares (ANSES) en años recientes.

Mauricio Ariel Aparo, piloto de motos y aficionado a los viajes, ofreció su Audi S3 en redes sociales y figura como dedicado a la reparación de autos. En 2022 se asoció con Sebastián Moyano para abrir una empresa de telecomunicaciones y marketing.

Sebastián Moyano también registra empresas desde 2017, entre ellas una panadería. Al igual que Xiccato, aparece como beneficiario de planes sociales, incluyendo una AUH en 2023.

Juan Manuel Zuloaga Arenas es comerciante y empresario con domicilio en Godoy Cruz. Integra directorios de al menos siete empresas desde 2008, una de ellas dedicada a la producción de cerveza.

Todos tenían pasaje de regreso a la Argentina programado para el miércoles.

JPS3RDQTKREUHEF7GWYAMUG5LM Mauricio Aparo.

La versión de la policía de Miami

El vocero policial Álvaro Zabaleta se refirió al caso y fue contundente: “Son adultos maduros que pensaron que podían venir aquí y llevarse cosas sin pagar”.

También ratificó la política de “tolerancia cero” frente a delitos dentro del Dolphin Mall, un centro comercial con fuerte presencia de seguridad privada y monitoreo constante.

TVGGZMINMFECVE7BBJHN6JKBOA (1) La entrada del Dolphin Mall, donde se cometieron los supuestos robos.

Los cinco argentinos ahora deberán enfrentar a la Justicia de Miami y podrían arruinar algo más que sus vacaciones: también su ingreso futuro a Estados Unidos.