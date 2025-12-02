Quiénes son los cinco argentinos detenidos en el Dolphin Mall de Miami por robar valijas llenas de ropa
Los cinco mendocinos detenidos por el presunto robo.
Una noticia insólita llegó desde Estados Unidos: cinco argentinos fueron detenidos en el Dolphin Mall de Miami, uno de los outlets más populares de la ciudad, acusados de robar valijas repletas de ropa de marcas como Columbia, The North Face y Tommy Hilfiger. Según distintos reportes, se llevaron más de mil dólares en mercadería, una cifra considerable incluso para los precios de un outlet.
De acuerdo con las autoridades, el grupo utilizó tácticas típicas de mecheras, dispersándose dentro del centro comercial para evitar sospechas. Mientras algunos distraían a los empleados, otros ocultaban las prendas dentro de valijas. Las cámaras de seguridad registraron cada movimiento y permitieron identificar a los acusados.
Tras ser descubiertos, fueron arrestados por la Sweetwater Police y sus fotografías fueron difundidas públicamente. Los detenidos son:
Diego Luis Xiccato (46)
Mauricio Ariel Aparo (49)
Sebastián Luis Moyano (41)
Juan Manuel Zuloaga Arenas (49)
Juan Pablo Rua (45)
Todos enfrentarán a un juez en Miami acusados de montar un plan coordinado para cometer un hurto.
Quiénes son los argentinos detenidos en Miami
Los cinco detenidos tienen algo en común: son mendocinos o mantienen actividades comerciales y domicilios fiscales en Mendoza, según registros consultados. Se conocen entre sí desde hace, al menos, una década y la mayoría son empresarios.
Diego Xiccato es un reconocido coiffeur en Mendoza y dueño de su propio salón. Llamativamente, figura como beneficiario del Sistema Único de Asignaciones Familiares (ANSES) en años recientes.
Mauricio Ariel Aparo, piloto de motos y aficionado a los viajes, ofreció su Audi S3 en redes sociales y figura como dedicado a la reparación de autos. En 2022 se asoció con Sebastián Moyano para abrir una empresa de telecomunicaciones y marketing.
Sebastián Moyano también registra empresas desde 2017, entre ellas una panadería. Al igual que Xiccato, aparece como beneficiario de planes sociales, incluyendo una AUH en 2023.
Juan Manuel Zuloaga Arenas es comerciante y empresario con domicilio en Godoy Cruz. Integra directorios de al menos siete empresas desde 2008, una de ellas dedicada a la producción de cerveza.
Todos tenían pasaje de regreso a la Argentina programado para el miércoles.
La versión de la policía de Miami
El vocero policial Álvaro Zabaleta se refirió al caso y fue contundente: “Son adultos maduros que pensaron que podían venir aquí y llevarse cosas sin pagar”.
También ratificó la política de “tolerancia cero” frente a delitos dentro del Dolphin Mall, un centro comercial con fuerte presencia de seguridad privada y monitoreo constante.
Los cinco argentinos ahora deberán enfrentar a la Justicia de Miami y podrían arruinar algo más que sus vacaciones: también su ingreso futuro a Estados Unidos.