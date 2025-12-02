En vivo Radio La Red
Mundo
Argentinos
Miami
Ladrones internacionales

"Mecheros for export": la pista que hizo caer a 5 argentinos que robaban en los shoppings de Miami

Se los acusa de integrar una banda especializada en robos en los centros comerciales. Se decidió un operativo para su captura porque la información reunida hablaba de un regreso preparado para nuestro país.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Cinco argentinos detenidos en Miami por robar en centros comerciales. (foto: A24.com)

"¿De dónde son?". "De Argentina". Ese fue el momento final del diálogo de 5 argentinos antes de ser arrestados en Miami, Estados Unidos. Se los acusa de integrar una banda dedicada a robar mercadería de alto valor. Se los detectó y detuvo en el Miami Dolphin Shopping Center, uno de los complejos comerciales más concurridos del sur de Florida. El operativo se concretó tras una investigación iniciada hace varias semanas por denuncias reiteradas de comerciantes que alertaban sobre faltantes sistemáticos en locales de primeras marcas.

De acuerdo con información policial, el grupo operaba de manera coordinada dentro del centro comercial. Dos de los implicados simulaban ser clientes interesados y mantenían ocupados a los vendedores con consultas prolongadas, mientras el resto aprovechaba los descuidos para ocultar prendas y productos electrónicos en mochilas preparadas para eludir los sistemas de seguridad. Esta modalidad habría permitido cometer múltiples robos sin levantar sospechas durante varios días.

El valor del botín incautado, según estimaciones preliminares, superaría los 100 mil dólares. Los detenidos quedaron alojados en una dependencia policial del condado de Miami-Dade y aguardan la audiencia judicial en la que se formalizarán las imputaciones.

Los cinco argentinos presos fueron identificados como: Diego Luis Xiccato, de 46 años; Mauricio Ariel Aparo-Orlando, de 49; Sebastián Luis Moya, de 41; Juan Manuel Zuloaga-Arenas, de 49; y Juan Pablo Rua, de 45. Se los detuvo poco antes de regresar a nuestro país. La investigación logró determinar, que en principio, iban a volver este miércoles a nuestro país.

