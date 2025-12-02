"Mecheros for export": la pista que hizo caer a 5 argentinos que robaban en los shoppings de Miami

"¿De dónde son?". "De Argentina". Ese fue el momento final del diálogo de 5 argentinos antes de ser arrestados en Miami, Estados Unidos. Se los acusa de integrar una banda dedicada a robar mercadería de alto valor. Se los detectó y detuvo en el Miami Dolphin Shopping Center, uno de los complejos comerciales más concurridos del sur de Florida. El operativo se concretó tras una investigación iniciada hace varias semanas por denuncias reiteradas de comerciantes que alertaban sobre faltantes sistemáticos en locales de primeras marcas.