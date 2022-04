El ministerio de Salud reveló cuántos y cuáles efectos adversos aparecieron por la vacuna del coronavirus

El nuevo informe, realizado por el Ministerio de Salud de la Nación, muestra que desde el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación contra la COVID-19 en diciembre de 2020 y hasta el 31 de enero de 2022 se aplicaron 88.232.021 dosis de vacunas que resultaron seguras y eficaces, ya que la tasa global de notificación de Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación e Inmunizaciones (ESAVI) es de 67,8 cada 100.000 dosis administradas.

De acuerdo a lo detallado en el documento, elaborado en conjunto con la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), se han notificado en el país 59.797 eventos, donde más del 96 por ciento de los casos fueron leves a moderados. Este indicador refleja una adecuada sensibilidad del sistema de vigilancia nacional.

¿Cuáles fueron los principales eventos adversos registrados con las vacunas contra el coronavirus?

El informe también revela que los eventos adversos más comunes fueron fiebre, dolor de cabeza, debilidad, dolor o reacción en el sitio de inyección, y alergia leve. "Estos datos demuestran la seguridad de las vacunas utilizadas en el país desde el inicio de la campaña", precisaron desde la cartera sanitaria.

Asimismo, el 70 por ciento de los eventos fueron reportados en los primeros tres meses de la campaña, cuando la sensibilidad del sistema de vigilancia es muy alta ante la introducción de nuevas vacunas. No obstante, ante el aumento del número de dosis administradas, la tasa de notificaciones de eventos graves se ha mantenido baja en forma constante.

vacunas (2).jpg La Sputnik V, la AstraZeneca y la Moderna, las vacunas que pueden combinarse en Argentina (Foto: Archivo)

Se define como ESAVI a cualquier situación de salud no esperada (síntomas o signo no favorable o no intencionado, hallazgo anormal de laboratorio) que ocurre posterior a la vacunación y que no necesariamente tiene una relación causal con la vacunación o con el producto biológico.

Coronavirus en Argentina y vacunas: cuál es escenario de casos y personas internadas

Por otro lado, con más del 80 por ciento de la población vacunada con esquema completo, Argentina registró por undécima semana consecutiva un descenso pronunciado en la cantidad de casos de COVID-19, ya que la última semana mostró una baja del 99,41 por ciento respecto del pico máximo de la pandemia en enero con más de 800.000 infectados.

Además, al 12 de abril se registró un total de 39.421 casos activos, representando un 0,43% del total de casos registrados hasta la fecha (9.049.250). En lo relativo a camas de terapia intensiva se ubica en el 37,3 % a nivel nacional y un 39 % en la región metropolitana del AMBA.

En el documento, remarcaron, se observa que la cantidad de personas internadas en terapia intensiva por COVID-19 registró un 10 por ciento menos que la semana anterior.