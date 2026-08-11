La conmovedora historia de Tony, el perro de Leandro Rud en adopción tras la muerte del representante

"Se necesita una persona que pueda darle mucho amor y que lo cuide con paciencia ya que tiene una discapacidad motriz e incontinencia urinaria a raíz de un accidente que tuvo", se aclara en la publicación solidaria sobre el perrito.

Desde la cuenta en Instagram @zoonosisescobar se despidió con mucho dolor a Leandro Rud tras su muerte y se destacó la ayuda constante que dio a los perritos.

"Gracias a él, muchos de nuestros perros rescatados encontraron una familia, y muchos otros fueron adoptados por él. Por eso, siempre vamos a estar profundamente agradecidos. Cuando empezó a sentirse mal, le hicimos una promesa: íbamos a asegurarnos de que todos sus perros tuvieran un buen destino", comentaron en un posteo.

"Son perritos rescatados, muy cuidados y mimados por él. Educados, cariñosos, adultos, castrados, acostumbrados a vivir en jauría y a pasear en auto. Perros que conocieron el amor y los cuidados de Leandro y que hoy necesitan encontrar una nueva familia. Queremos encontrarles un hogar tan amoroso como el que tuvieron con él. Nos tiene muy tristes pensar en estos perritos que Leandro tanto quería, pero vamos a cumplir nuestra promesa", se explicó.

Tras conseguir que el resto de las mascotas de Leandro Rud tengan nueva famiia, solo queda que Tony pueda recibir amor tras la partida del empresario.

De qué murió Leandro Rud

Leandro Rud falleció el viernes 7 de agosto a los 51 años tras luchar contra un cáncer de glándulas salivales que había hecho metástasis en los huesos.

El mánager de modelos falleció después de que en 2014 lo diagnosticaran con un tumor maligno en las glándulas salivales, que hizo metástasis en los huesos y órganos.

Rud atravesaba un delicado momento de salud y permanecía internado desde hacía varios días en el Sanatorio Finochietto.

"Momentos duros de la vida. Mucha medicación me rompe. Hay que adaptarse. A lo que venga”, decía el empresario al momento de comenzar el tratamiento de quimioterapia.