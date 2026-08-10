El sentido recuerdo de Nati Jota por su perro Pampa: "Me duele porque no lo tengo más"

Nati Jota se mostró reflexiva en la noche del domingo al recordar de manera profunda los momentos que vivió en su adolescencia con su mascota Pampa.
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La conductora Nati Jota abrió su corazón con un movilizante mensaje sobre Pampa, su mascota de la adolescencia. "No quería llorar", se sinceró.
Nati Jota se mostró reflexiva en la noche del domingo al recordar de manera profunda los momentos que vivió en su adolescencia con su mascota Pampa.
La conductora mostró una imagen de su perro que tiene en la casa de sus padres y compartió algunos de los tantos momentos vividos con Pampa en medio de un estado de total emoción.
Nati Jota confesó que todavía le cuesta procesar la pérdida de su mascota, quien la acompañó varios años hasta que ella se independizó.
“En casa de mis papás está este cuadro de Pampa. Lamento que me duela tanto pensarla. Me pasa con todos los que se mueren. No puedo resignificarlo. ‘Me quedo con lo lindo’ y por eso me duele, porque no lo tengo más. Porque lo extraño”, comenzó desde sus historias de Instagram.
Y agregó en detalle sobre cómo era su perro: “La mirada dulce y que tenía está perfectamente captada. Me da culpa no haber estado tan presente los últimos años: fue mi perra de la adolescencia, hasta que me fui a vivir sola".
"Antes de escribir esto no quería llorar, ahora sí, maldita sea", reconoció con mucha angustia sobre el dolor que le causó recordar a su amado Pampa.
Y cerró su emotivo mensaje: “Las canitas. Las orejitas trapito. Los ojos tristes pero sin lo triste. Lo atolondrada. Que no se ve. Que me voy olvidando lo que no captan las fotos. Qué tanto ladraba. Su andar”.
Luego, en otra imagen con el retrato de su querido perro detrás, Nati Jota reflexionó tras volcar sus sentimientos en un conmovedor texto: "Pampa mirándome con cara de juzgadora de que me pegó mal la resaca, que todo bien en realidad mi vínculo con su recuerdo".
Nati Jota confesó en el programa de streaming Ángel Responde que había dicho que sí a un importante desafío televisivo pero terminó renunciando antes del debut por un motivo muy personal.
La conductora contó que en un primer momento recibió la propuesta con entusiasmo y no dudó en aceptar, pero todo cambió cuando empezó a prepararse.
"Ahora me llamaron para algo, pero no me animo... para MasterChef Celebrity", confesó Nati Jota, y explicó el motivo por el que decidió bajarse del programa antes de comenzar.
"No me animo, lloré, te juro. Yo creo que todos los que aceptaron es porque un poco saben de cocina o se prepararon con tiempo". reconoció.
También reveló que intentó convencerse a sí misma de afrontar el desafío: "Apenas me llamaron dije: 'Dale, sí, tengo que ir, tengo que salir del lugar cómodo'. Pero tomé una clase y, de repente, me di cuenta de que estaba re angustiada, re mal con la situación y me di de baja", relató con total sinceridad.