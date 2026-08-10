El sentido recuerdo de Nati Jota por su perro Pampa: "Me duele porque no lo tengo más"

Y agregó en detalle sobre cómo era su perro: “La mirada dulce y que tenía está perfectamente captada. Me da culpa no haber estado tan presente los últimos años: fue mi perra de la adolescencia, hasta que me fui a vivir sola".

"Antes de escribir esto no quería llorar, ahora sí, maldita sea", reconoció con mucha angustia sobre el dolor que le causó recordar a su amado Pampa.

Y cerró su emotivo mensaje: “Las canitas. Las orejitas trapito. Los ojos tristes pero sin lo triste. Lo atolondrada. Que no se ve. Que me voy olvidando lo que no captan las fotos. Qué tanto ladraba. Su andar”.

Luego, en otra imagen con el retrato de su querido perro detrás, Nati Jota reflexionó tras volcar sus sentimientos en un conmovedor texto: "Pampa mirándome con cara de juzgadora de que me pegó mal la resaca, que todo bien en realidad mi vínculo con su recuerdo".

Nati Jota reveló por qué rechazó un importante proyecto en televisión

Nati Jota confesó en el programa de streaming Ángel Responde que había dicho que sí a un importante desafío televisivo pero terminó renunciando antes del debut por un motivo muy personal.

La conductora contó que en un primer momento recibió la propuesta con entusiasmo y no dudó en aceptar, pero todo cambió cuando empezó a prepararse.

"Ahora me llamaron para algo, pero no me animo... para MasterChef Celebrity", confesó Nati Jota, y explicó el motivo por el que decidió bajarse del programa antes de comenzar.

"No me animo, lloré, te juro. Yo creo que todos los que aceptaron es porque un poco saben de cocina o se prepararon con tiempo". reconoció.

También reveló que intentó convencerse a sí misma de afrontar el desafío: "Apenas me llamaron dije: 'Dale, sí, tengo que ir, tengo que salir del lugar cómodo'. Pero tomé una clase y, de repente, me di cuenta de que estaba re angustiada, re mal con la situación y me di de baja", relató con total sinceridad.