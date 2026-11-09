Desde Pampita a Valeria Mazza: las fotos de los famosos en la primera misa del papa León XIV en Argentina

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione

El papa León XIV visitó este lunes el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido de Almirante Brown, su primera actividad en la provincia de Buenos Aires. Allí se reunió con residentes, trabajadores, religiosos, familiares y voluntarios, y escuchó los testimonios de dos personas que viven en la institución. Los residentes le entregaron una réplica del cuadro Piedras descartadas, dedicado a Nuestra Señora de la Paz, y una réplica de la Virgen del Carmen. Antes de despedirse, rezó el Padre Nuestro con los presentes, dio la bendición final y saludó a quienes lo esperaban afuera.

En su mensaje, León XIV destacó el trabajo diario del Cottolengo y recordó a San Luis Orione, fundador de la obra, cuyo corazón se conserva como reliquia en la capilla. “Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”, dijo a las personas con discapacidad. Y agregó: “Una nación se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad”. Advirtió, además, contra una sociedad centrada solo en el éxito económico o la apariencia física, llamó a promover una “civilización del amor” y cerró con un deseo para el país: “Que en Argentina se forje una nueva generación de santos de la caridad”.

Crédito: RS Fotos.