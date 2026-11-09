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Repercusiones

Qué dijo la prensa mundial sobre el primer mensaje del papa León XIV en la Argentina

Medios de distintas partes del mundo aportaron su mirada respecto de las palabras del Sumo Pontífice horas después de su llegada a Buenos Aires.

El Papa León

El Papa León, durante su primer discurso en la Argentina (Foto: Reuters).

El primer discurso del papa León XIV en la Argentina tuvo una amplia repercusión en los principales medios internacionales, que interpretaron sus palabras como un mensaje con posibles destinatarios dentro del Gobierno. Durante su presentación en el Palacio Libertad, ante el Presidente y representantes de distintos sectores políticos, empresariales y sociales, el Pontífice se refirió a la democracia, la economía, los límites del poder y la necesidad de construir consensos.

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Detuvieron a iun hombre en Bahía Blanca por amenazar de muerte al papa León XIV al 911. (Foto: prensa Policía / Reuters).

La prensa extranjera puso especial atención en algunos pasajes de su intervención y los vinculó con las políticas de ajuste de la administración libertaria, el estilo de comunicación del mandatario argentino y su estrecha relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En ese sentido, la CNN destacó el vínculo entre Milei y Trump y eligió un título que puso el acento en el llamado del Papa a proteger las instituciones democráticas: “El papa León XIV insta al presidente Milei, aliado de Trump, a ‘salvaguardar la democracia’ a su llegada a la Argentina”.

El t&iacute;tulo con el que CNN public&oacute; la nota sobre el mensaje del Papa (Foto: captura de imagen).

El título con el que CNN publicó la nota sobre el mensaje del Papa (Foto: captura de imagen).

Durante su discurso, León XIV sostuvo: “La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”.

Por su parte, The New York Times tituló: “El papa León se reunirá con la Iglesia en desacuerdo con el presidente Milei”. El artículo recogió las opiniones de distintos sacerdotes argentinos, entre ellos el padre Francisco “Paco” Olveira, y describió un escenario de tensiones entre el jefe de Estado y sectores de la Iglesia Católica.

The Wall Street Journal, por su parte, expresó: “Un Papa misionero se enfrenta a un populista armado con una motosierra en la Argentina”. El diario consideró que las definiciones de León XIV entraron en tensión con el programa de reformas económicas que lleva adelante la administración libertaria.

El t&iacute;tulo de The Wall Street Journal (Foto: captura de imagen).

El título de The Wall Street Journal (Foto: captura de imagen).

La mirada de los medios europeos sobre el discurso de León XIV

En Europa, las repercusiones también estuvieron atravesadas por las referencias del Pontífice a la situación económica y social de la Argentina.

La cadena británica BBC interpretó la intervención como una crítica a las medidas de austeridad impulsadas por Milei. Calificó las palabras del Papa como diplomáticas, pero de contenido firme.

En ese contexto, recordó el cambio de postura de Milei frente a Francisco, a quien en el pasado había cuestionado duramente. Tras su muerte, el mandatario lo definió como una “figura excepcional”.

The Guardian también consideró que León XIV apuntó contra el rumbo económico del Gobierno. El periódico británico destacó que el Papa reclamó fortalecer la democracia mediante la escucha y el uso responsable de las palabras.

Además, el artículo puso el foco en la recepción que tuvo el Pontífice entre los argentinos y planteó que su visita representa una oportunidad para evaluar el vínculo de la sociedad con la Iglesia Católica. También señaló que el viaje podría contribuir a recuperar la confianza religiosa en un país que esperaba una visita de Francisco durante su papado y finalmente no pudo concretarla.

Desde España, El País eligió una interpretación todavía más vinculada con las consecuencias sociales del programa económico libertario. Bajo el título “El Papa defiende a las víctimas de la motosierra de Milei”, el diario relacionó las definiciones de León XIV sobre la economía y la dignidad humana con el impacto del ajuste sobre distintos sectores vulnerables.

Una lectura similar realizó Deutsche Welle (DW), el servicio público de radiodifusión internacional alemán, que resaltó el planteo de León XIV sobre la necesidad de poner a las personas por encima de los intereses económicos.

Las agencias internacionales también destacaron el mensaje al Gobierno

Las principales agencias de noticias internacionales también reflejaron el impacto de las palabras de León XIV y analizaron sus posibles destinatarios políticos.

La italiana ANSA calificó de “durísimo” el mensaje del Papa dirigido a Milei. Si bien reconoció que el Pontífice evitó mencionar expresamente al Gobierno, consideró que sus definiciones constituyeron un mensaje directo y contundente para las autoridades argentinas.

Reuters, con sede en Londres, también puso el foco en la relación entre Milei y Trump, aunque destacó especialmente las advertencias de León XIV sobre el ejercicio del poder y la responsabilidad de quienes ocupan cargos de autoridad.

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