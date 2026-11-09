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La seguridad del papa León XIV en Argentina: cómo es el megaoperativo para protegerlo

Más de 15 mil efectivos, tres anillos de control y cápsulas especiales custodian al papa León XIV en su visita.

El operativo previsto para la visita del papa León XIV en Argentina contempla distintos niveles de cobertura.

El operativo previsto para la visita del papa León XIV en Argentina contempla distintos niveles de cobertura.

La visita del papa León XIV a la Argentina representa un reto logístico y de seguridad sin precedentes para el país. Ante el masivo despliegue que implica contener a cientos de miles de fieles durante sus cuatro días de estadía -con actividades que van desde Córdoba hasta el Cottolengo Don Orione y misas multitudinarias en la capital y suelo cordobés-, un megaoperativo de más de 15 mil efectivos se desplegó para garantizar el orden.

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En paralelo al control general de multitudes, la protección directa del Sumo Pontífice está a cargo de un Comando Unificado coordinado entre la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.

El núcleo de esta cobertura es una cápsula de seguridad permanente dedicada a la custodia de León XIV, dirigida por un oficial superior y dos oficiales jefes, acompañados por 26 efectivos con 11 motocicletas, entre los cuales se incluye un experto en explosivos.

Asimismo, 47 efectivos de Infantería de la PFA custodian la Nunciatura Apostólica -lugar de hospedaje del Papa durante su permanencia en el país- junto a otros 20 efectivos especializados. Los analistas del entramado de seguridad coinciden en que la principal hipótesis de conflicto radica en la aparición de "lobos solitarios", personas sin estructura ni lógica previa capaces de filtrarse en los controles.

Cómo es el despliegue de seguridad en los distintos anillos de control

La estrategia operativa aplica coberturas escalonadas según el nivel de proximidad al Pontífice. Durante las actividades desarrolladas en la ciudad, los servicios se implementan hasta cuatro horas antes del arribo papal. En el caso de los homenajes públicos, el cruce de fuerzas incluye decenas de oficiales de Inteligencia Criminal e Investigaciones, helicópteros, drones y binomios caninos, reforzados por efectivos de Prefectura y Gendarmería.

Para la visita a la provincia de Córdoba, el esquema organizativo estructuró la distribución de responsabilidades en tres franjas definidas:

  • Primer anillo y zona cero: quedan bajo la responsabilidad directa de la Policía Federal Argentina, junto a tres grupos de Operaciones Especiales, unidades motorizadas, helicópteros equipados con cámara y reflector, y casi 400 efectivos de la fuerza.

  • Segundo anillo y seguridad interior: la Gendarmería Nacional asume la supervisión en cada predio de la visita, coordinando el Comando Unificado desde una sala de situación con cámaras de seguridad instalada en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) interviene de forma exclusiva en el aeropuerto.

  • Perímetro exterior: la Policía de Córdoba brinda la cobertura perimetral y aporta su red de monitoreo urbano para el tramo final de la comitiva hacia la Catedral capitalina.

Por disposición ejecutiva, entre el 40% y el 60% del personal de la Federal no afectado de forma directa se encuentra en servicio de retén, asignando incluso personal abocado de manera exclusiva al control del equipaje de la delegación vaticana.

Qué investiga la Justicia tras la detención del supuesto bombero en el operativo papal

La inquietud en torno a los fallos de seguridad se encendió tras la detención de Tomás Natenzon, un hombre que logró infiltrarse en el corazón del operativo policial en el Monumento a los Españoles circulando en una moto Kawasaki con patente diplomática apócrifa y exhibiendo una credencial falsa.

Si bien al momento de su aprehensión no portaba armamento, el Departamento Investigación Unidad Antiterrorista de la PFA secuestró una pistola Bersa 9 milímetros tras allanar su departamento en la Ciudad de Buenos Aires.

El expediente se tramita en el fuero federal bajo la órbita de la jueza María Romilda Servini. Tras el hallazgo del arma y la irrupción del sospechoso en el anillo de custodia, la Justicia enfocó la investigación en evaluar la salud mental de Natenzon y analizar su historia clínica, al tiempo que las fuerzas federales reforzaron la guardia de los Tribunales de Comodoro Py con un contingente especial de efectivos.

En pocas palabras

  • Megaoperativo papal: Más de 15 mil efectivos custodian al papa León XIV en su visita a Argentina.
  • Anillos de seguridad: Se implementan tres franjas de control con fuerzas federales y provinciales.
  • Investigación judicial: Se evalúa la salud mental de un hombre detenido por infiltrarse en el operativo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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