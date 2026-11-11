Jorge Rial estalló al aire en C5N en medio de la transmisión especial por el papa León XIV: "No voy a seguir, es imposible..."

"Hasta que no pare el ruido, no voy a seguir. Porque sino es imposible hacer así televisión con todo el quilombo que hay", lanzó con gesto serio. Y, para remarcar su postura, agregó que "es muy difícil" trabajar de esa manera.

Pero el enojo no terminó ahí. Ante la imposibilidad de concentrarse, Jorge Rial tomó una decisión contundente y le hizo un pedido directo al director de cámaras de C5N: "Poné a pleno al Papa, y cuando paren los ruidos vuelvo".

El responsable de la dirección siguió sus instrucciones y puso al máximo la música litúrgica mientras se emitían imágenes de León XIV saludando a la gente. En paralelo, desde la producción de Argenzuela intentaron tranquilizar al conductor para evitar que su reacción terminara con un abandono del programa en pleno vivo.

Cómo fue la presentación de Luciano Pereyra en la Basílica de Luján en la visita del papa León XIV

La histórica visita del Papa León XIV a la ciudad de Luján tuvo un momento especialmente emotivo y cargado de simbolismo. En el marco de la Santa Misa celebrada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, Luciano Pereyra fue el artista elegido para protagonizar un homenaje musical ante una multitud de más de tres millones de personas.

El cantante volvió a vivir una experiencia muy especial, ya que, 26 años después de haber interpretado Sólo le pido a Dios frente a Juan Pablo II en Roma, tuvo nuevamente la oportunidad de cantarle a un pontífice, esta vez en su propia tierra.

Durante su presentación, Luciano recorrió distintas etapas de su carrera con un repertorio que incluyó Si No Es Contigo, su último lanzamiento y primer adelanto de su próximo álbum, además de Tu Mano, El Elegido, Seré y Sólo le pido a Dios.

Esta última canción tiene un significado muy particular en la vida del artista. La interpretaba desde muy chico en televisión, volvió a entonarla durante su encuentro con Juan Pablo II en el año 2000 y ahora tuvo la posibilidad de hacerlo nuevamente en una celebración multitudinaria.

De esta manera, la música volvió a conectar dos aspectos centrales de su historia personal: la fe y sus raíces. Cantar frente al papa León XIV, en su ciudad natal y ante millones de personas, representó un acontecimiento que seguramente quedará entre los recuerdos más importantes de su trayectoria.

La emoción también se hizo evidente minutos antes de la llegada del Santo Padre. Luciano Pereyra no pudo contener las lágrimas al dirigirse a los presentes y expresar lo que significaba para él ese encuentro.

“Muchas gracias, nos vamos preparando para recibir en nuestra hermosa ciudad de Luján al Santo Padre, a nuestro papa León”, manifestó ante la multitud.

Además, recordó aquel momento que protagonizó hace más de dos décadas en Roma y explicó el significado de la canción que volvería a interpretar: “Con esta canción que tuve la posibilidad de cantar hace 26 años. Este mensaje de paz, amor y unión para todos los argentinos. Esta canción se llama Sólo le pido a Dios”, expresó visiblemente conmovido.